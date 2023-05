Pauta de infográficos

* Sudão-conflito-hospitais-Forças-Armadas: mapa de Cartum, capital do Sudão, com o estado dos hospitais a partir dos últimos dados disponíveis. (135 x 111 mm) - Atualização disponível

* Paquistão-política-manifestações: mapa do Paquistão com as duas províncias onde o exército está mobilizado após manifestações com violência em apoio ao ex-Primeiro-Ministro Imran Khan. (90 x 76 mm) - Disponível

* EUA-México-migração-política:

1/ Mapa com o estado atual do muro fronteiriço entre México e Estados Unidos. (90 x 92 mm) - Reenvio disponível

2/ Variação mensal de detenções na fronteira pelo Título 8 desde outubro de 2019 e pelo Título 42 desde que começou a ser aplicado de março de 2020 a março de 2023. (89 x 71 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 11 de maio às 04h (Bras.). (135x162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade ucraniana de Bakhmut. (135x136 mm) - Atualização disponível

* Israel-palestinos-conflito: Mapa localizando Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. (135x119 mm) - Disponível

* Aids-vírus-saúde-medicina-prevenção-ciência:

1/ Número de pessoas que vivem com o vírus HIV e que fazem tratamento antirretroviral, por região do mundo em 2021. (134x74 mm) - Atualização disponível

2/ Número de pessoas mortas por doenças relacionadas com a aids no mundo, em 2021, segundo o programa UNAIDS. (89x79 mm) - Disponível

* Equador-China-diplomacia-comércio: evolução do total de exportações e importações entre Equador e China. (89x70 mm) - Disponível

* ChatGPT-tecnologia-IA-internet: esquema explicativo da fase de treinamento do ChatGPT. (135 x 95 mm) - Reenvio disponível

* Tecnologia-informática-imprensa-Itália-internet: número de modelos de Inteligência Artifical desenvolvidos por campo de aplicação e por tipo de desenvolvedor. (135 x 97 mm) - Reenvio disponível

* FBL-EUR-C1-semifinal-volta:

1/ Apresentação das partidas de volta das semifinais da Liga dos Campeões 2022-2023. (90x80 mm) - Disponível

2/ Artilharia da Liga dos Campeões 2022-2023, com pelo menos 4 gols. (45x200 mm) - Atualização disponível

