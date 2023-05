Organização do Torneio de Madri se desculpa por não deixar finalistas das duplas discursarem

Os organizadores do Masters 1000 de Madri se desculparam nesta quinta-feira (11) por não deixarem as jogadoras que disputaram no domingo a final do torneio feminino de duplas discursarem, o que gerou polêmica nas redes sociais.

Os finalistas das duplas masculinas, por outro lado, puderam se dirigir ao público após a partida.

A brasileira Bia Haddad e a bielorrussa Victoria Azarenka venceram as americanas Jessica Pegula e Coco Gauff, mas elas não receberam o microfone para discursar após a final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Pedimos sinceras desculpas a todas as jogadoras, jogadores e fãs que esperavam mais do Mutua Madrid Open", afirmou o chefe da organização do torneio, Gerard Tsobanian, em um comunicado.

"Não dar a nossas finalistas de duplas femininas a oportunidade de se dirigir aos fãs no final da partida foi inaceitável e pedimos desculpas diretamente a Vitoria, Beatriz, Coco e Jessica".

Tsobanian afirmou que o torneio está trabalhando com a WTA para melhorar seus protocolos para o futuro.

"Cometemos um erro, e isto não voltará acontecer", acrescentou o dirigente.

A tenista americana Jessica Pegula criticou o torneio em uma entrevista coletiva em Roma na última terça-feira.

"Foi um pouco estranho, ninguém realmente sabia o que fazer", afirmou Pegula. "Não sei em que século essas pessoas estavam vivendo quando tomaram essa decisão".

A finalista da chave de simples Iga Swiatek tinha criticado o torneio no sábado pelos horários das partidas, afirmando que "não é divertido" jogar à 1h da madrugada.

Além disso, a campeã Aryna Sabalenka zombou do bolo de aniversário que recebeu um dia antes, muito menor do que o oferecido ao campeão da chave masculina, o espanhol Carlos Alcaraz.

rbs/gr/pm/cb