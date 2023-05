Lens e Olympique duelam à distância no Francês por vaga na Champions

O Lens, segundo colocado com dois pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (3º) na briga por uma vaga direta na Liga dos Campeões da Europa, abre a 35ª rodada do Campeonato Francês na sexta-feira (12) recebendo o Reims (10º).

Graças à espetacular vitória por 2 a 1 sobre o Olympique no último fim de semana, a equipe do técnico Frank Haise recuperou a vice-liderança a quatro rodadas do fim da competição.

Além disso, o Lens é o melhor mandante da Ligue 1, com 15 vitórias, um empate e uma derrota até aqui em seus domínios.

No domingo, o Olympique retorna ao Vélodrome para enfrentar o lanterna Angers, já rebaixado para a segunda divisão.

Líder com seis pontos de vantagem sobre o Lens, o Paris Saint-Germain recebe no sábado o Ajaccio (18º) no Parque dos Príncipes.

A 35ª rodada do Campeonato Francês será dedicada à luta contra a homofobia, uma iniciativa que celebra sua quinta edição consecutiva, com o lema 'Homo ou hétero, todos vestimos a mesma camisa'.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Lens - Reims

- Sábado:

(12h00) Strasbourg - Nice

(16h00) PSG - Ajaccio

- Domingo:

(08h00) Clermont-Ferrand - Lyon

(10h00) Rennes - Troyes

Brest - Auxerre

Toulouse - Nantes

Montpellier - Lorient

(12h05) Monaco - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - Angers

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 34 25 3 6 79 35 44

2. Lens 72 34 21 9 4 57 26 31

3. Olympique de Marselha 70 34 21 7 6 62 34 28

4. Monaco 64 34 19 7 8 68 51 17

5. Lille 59 34 17 8 9 60 41 19

6. Rennes 56 34 17 5 12 56 38 18

7. Lyon 56 34 16 8 10 57 41 16

8. Nice 51 34 13 12 9 42 32 10

9. Lorient 51 34 14 9 11 48 46 2

10. Reims 50 34 12 14 8 41 35 6

11. Clermont-Ferrand 50 34 14 8 12 37 44 -7

12. Montpellier 43 34 13 4 17 56 57 -1

13. Toulouse 42 34 12 6 16 48 55 -7

14. Strasbourg 35 34 8 11 15 46 55 -9

15. Brest 35 34 8 11 15 38 50 -12

16. Auxerre 34 34 8 10 16 32 56 -24

17. Nantes 32 34 6 14 14 35 50 -15

18. Ajaccio 23 34 6 5 23 22 61 -39

19. Troyes 22 34 4 10 20 42 73 -31

20. Angers 14 34 3 5 26 28 74 -46

