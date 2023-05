Juventus e Sevilla empatam (1-1) em Turim na ida das semis da Liga Europa

Depois de sair atrás no placar, a Juventus arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos com o Sevilla nesta quinta-feira, em Turim, no jogo de ida das semifinais da Liga Europa.

Os espanhóis saíram na frente com um gol de Youssef En-Nesyri (26') no primeiro tempo, mas a Juve deixou tudo igual com Federico Gatti (90'+7), resultado que mantém o confronto em aberto para o jogo de volta, na semana que vem, no estádio estadio Sánchez Pizjuán.

"É uma pena, com o jogo que fizemos, eles empatarem no último lance da partida", lamentou o técnico do Sevilla, José Luis Mendilibar, em entrevista à plataforma Movistar+.

A primeira chance da partida foi da 'Velha Senhora'. Após rápido contra-ataque, Filip Kostic bateu cruzado pela linha de fundo (12').

Pouco depois, Dusan Vlahovic apareceu cara a cara com o goleiro Bono, mas mandou a bola por cima do gol (19').

O atacante sérvio não estava no seu melhor dia, marcado de perto pela defesa do Sevilla, sendo substituído no segundo tempo por Gatti (60'), herói dos 'bianconeri' nos acréscimos.

A Juve tentou acelerar o ritmo nos primeiros minutos, mas pouco a pouco o Sevilla foi esfriando o jogo e controlando a posse de bola.

Os espanhóis chegaram duas vezes em sequência em duas cabeçadas do argentino Lucas Ocampos (14' e 15'), que pararam nas mãos do goleiro Wojciech Szczesny.

Ocampos, que foi um pesadelo para a defesa juventista até ser substituído por Montiel por lesão (33'), foi o autor do passe para o gol de En-Nesyri.

O argentino arrancou pela direita para cruzar rasteiro na área e En-Nesyri bater de primeira no contrapé de Szczesny (26').

Atrás no placar, a Juventus mudou completamente no segundo tempo e partiu para cima em busca do empate.

As entradas de Federico Chiesa e Samuel Iling deram mais dinâmica ao jogo dos italianos, que começaram a levar perigo ao gol de Bono.

Iling surpreendeu a defesa do Sevilla tentando passe em profundidade na área à procura de Vlahovic, mas Marcos Acuña afastou (57').

O ponta inglês, que foi a válvula de escape da Juventus na segunda etapa, voltou a aparecer em um chute frontal que obrigou Bono a fazer grande defesa (63').

O time espanhol, que monopolizou a posse de bola no primeiro tempo, começou a ser dominado pela Juventus, que aumentou a pressão e tomou o controle do jogo.

Até que aos sete minutos dos acréscimos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Pogba escorou de cabeça e Gatti chegou com tudo para mandar a bola para as redes.

"Fizemos um bom contra-ataque e conseguimos um merecido empate que deixa tudo aberto para o jogo de volta", afirmou à Sky Sport Italia o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.

Com o resultado, ambas as equipes dependem de uma vitória simples na semana que vem para se classificarem para a grade final do dia 31 de maio, em Budapeste. Em caso de novo empate no tempo normal e na prorrogação, o finalista será decidido nos pênaltis.

gr/dr/cb