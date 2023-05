Jornalista é executado no norte da Colômbia

O jornalista Luis Gabriel Pereira, diretor do veículo de comunicação digital Notiorense, que investigava casos de feminicídio, foi assassinado a tiros em uma região do Caribe colombiano (norte) - denunciou o governo nesta quinta-feira (11).

"Rejeitamos e lamentamos profundamente o assassinato do jornalista Luis Gabriel Pereira em Cienaga de Oro, Córdoba, que recentemente denunciou os assassinatos cometidos contra mulheres neste município", tuitou o ministro do Interior, Luis Fernando Velasco.

Na tarde de 9 de maio, dois homens em uma motocicleta interceptaram o comunicador de 25 anos no meio de uma estrada. Um deles atirou à queima-roupa, informou a Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), em um boletim.

Grupos armados ilegais associados ao narcotráfico atuam na área onde Pereira trabalhava, no país que mais produz cocaína no mundo.

Se for confirmado que o homicídio está relacionado com seu trabalho informativo, o jovem será o terceiro jornalista assassinado nos últimos sete meses na Colômbia, conforme dados da FLIP.

Segundo a organização, outros dois casos recentes de jornalistas assassinados na mesma região permanecem impunes.

De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, a Colômbia é o terceiro país mais perigoso para os jornalistas na América Latina, atrás do México e do Brasil.

