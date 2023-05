Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje fortes resultados financeiros para o ano fiscal de 2022 (período encerrado em 31 de março de 2023), entregando ou superando a orientação da administração, impulsionada pelo desempenho de Produtos de Crescimento e Lançamento.

O presidente e CEO da Takeda, Christophe Weber, comentou:"O ano fiscal de 2022 foi outro ano sólido para a Takeda, refletindo a execução bem-sucedida de nossa estratégia de negócios e avanços em nosso pipeline inovador - permitindo-nos oferecer tratamentos verdadeiramente transformadores aos pacientes. Os feitos importantes do pipeline incluíram as primeiras aprovações para nossa vacina QDENGA® contra a dengue, leituras positivas em estágio avançado para o TAK-755 e o fazirsiran e a aquisição do TAK-279 para doenças imunomediadas.

Atualizamos nossa política de alocação de capital como reflexo de nosso progresso de desalavancagem e nossa nova fase de investimento para crescimento e retorno aos acionistas. Adotamos uma política progressiva de dividendos de aumentar ou manter o dividendo a cada ano e, no ano fiscal de 2023, pretendemos aumentar o dividendo para reforçar a confiança em nosso perfil de crescimento futuro.

Embora esperemos enfrentar ventos contrários temporários no ano fiscal de 2023 de concorrentes genéricos e menor demanda por vacinas contra o coronavírus, estamos confiantes de que um forte impulso em nossos Produtos de Crescimento e Lançamento levará a um retorno ao crescimento no curto prazo. Continuaremos fortalecendo nossa competitividade de longo prazo por meio de investimentos em P&D, dados e tecnologia, conforme cumprimos nosso propósito de trazer uma saúde melhor para as pessoas e um futuro melhor para o mundo".

O diretor financeiro da Takeda, Costa Saroukos, afirmou:"Tenho o prazer de informar que a Takeda entregou ou superou a orientação da administração no ano fiscal de 2022 e registrou um lucro operacional central recorde de quase 1,2 trilhão de ienes. Nossa receita e desempenho de lucro foram impulsionados por nossos Produtos de Crescimento e Lançamento, que cresceram 19% a uma taxa de câmbio constante.

A forte disciplina financeira e o fluxo de caixa livre nos permitiram desalavancar rapidamente à medida que investimos no crescimento. Como resultado, estamos prevendo um aumento de dividendos pela primeira vez em 15 anos: de 180 ienes para 188 ienes por ação.

"Nossa perspectiva para o ano fiscal de 2023 reflete os desafios antecipados do impacto genérico e das contribuições mais baixas da vacina contra o coronavírus, mas ainda prevemos o lucro operacional central acima de 1 trilhão de ienes. Nossas taxas de crescimento de lucro por ação (EPS) relatadas previstas também são impactadas por itens únicos que não refletem o impulso de nosso negócio central. Continuamos confiantes em nossa perspectiva de crescimento futuro e nosso aumento planejado de dividendos reforça ainda mais essa confiança".

-0- *T DESTAQUES FINANCEIROSResultados do EF2022 encerrado em 31 de março de 2023 (em bilhões de ienes, exceto porcentagens e quantias de participação) INFORMADOCENTRAL(c)(não-IFRS)(a)EF2022x ANO ANTERIOR (% de variação real) EF2022x ANO ANTERIOR (% de variação real) x ANO ANTERIOR (% de variação da CER(d)) Receita 4,027.5 +12.8% 4,027.5 +17.7% +3.5% Lucro operacional 490.5 +6.4% 1,188.4 +24.4% +9.1% Margem12.2%-0.7pp29.5%+1.6pp Lucro líquido 317.0 +37.8% 866.4 +30.5% +13.1% EPS (ienes) 204 +38.8% 558 +31.5% +13.9% Fluxo de caixa operacional 977.2 -13.0% Fluxo de caixa livre (não-IFRS)(a)(b) 446.2 -52.7% (a) Mais informações sobre algumas das medidas não-IFRS da Takeda estão publicadas na seção "Relações com Investidores" do site da Takeda em https://www.takeda.com/investors/financial-results/.(b) Definimos o "fluxo de caixa livre" como fluxos de caixa das atividades operacionais, subtraindo a aquisição de propriedade, fábrica e equipamentos (PP&E), os ativos intangíveis e os investimentos, bem como eliminando qualquer outro dinheiro que não esteja disponível para uso comercial imediato ou geral da Takeda, e somando as receitas de vendas de PP&E, bem como de vendas de investimentos e negócios, líquido de caixa e equivalentes de caixa desinvestidos.(c) Os resultados centrais ajustam nossos resultados informados calculados e apresentados de acordo com as IFRS para excluir o efeito de itens não relacionados às operações centrais da Takeda, como, na medida aplicável para cada elemento, itens não recorrentes, efeitos contábeis de compra e custos relacionados à transação, bem como amortização e redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e outras receitas e despesas operacionais.(d) A alteração da CER (taxa de câmbio constante) elimina o efeito das taxas de câmbio das comparações ano a ano, traduzindo os resultados centrais ou informados para o período atual usando as taxas de câmbio correspondentes no mesmo período do ano fiscal anterior.*T

ATUALIZAÇÕES COMERCIAIS EM CINCO ÁREAS DE NEGÓCIOS PRINCIPAISO crescimento nas principais áreas de negócios da Takeda no ano fiscal de 2022 foi impulsionado em grande parte pelos Produtos de Crescimento e Lançamento1, que gerou receita declarada de 1.594,8 bilhões de ienes, marcando um aumento de 19% a uma taxa de câmbio constante (CER).

-- Gastroenterologia (GI), com 1.094,5 bilhão de ienes em receita declarada, cresceu 8,7% a uma taxa de câmbio constante, impulsionada pelo ENTYVIO® (para colite ulcerativa e doença de Crohn), que está se expandindo por meio de lançamentos contínuos de formulações subcutâneas e nos EUA se tornou o biológico número um para doença inflamatória intestinal (colite ulcerativa e doença de Crohn combinadas, apoiado por dados compartilhados trimestrais que explicam melhor as diferenças nos esquemas de dosagem).

-- Doenças Raras, com 723,4 bilhões de ienes em receita declarada, cresceram 4,8% a uma taxa de câmbio constante. As vendas do TAKHZYRO® (para angioedema hereditário) cresceram 25% a uma taxa de câmbio constante, principalmente devido à expansão do mercado profilático, expansão geográfica contínua e forte demanda dos pacientes. As vendas do LIVTENCITY® (para infecção/doença por citomegalovírus pós-transplante) foram de 10,5 bilhões de ienes, impulsionadas pelo forte impulso de lançamento nos EUA e expansão geográfica com a aprovação da Comissão Europeia em novembro de 2022.

-- Imunologia de Terapias Derivadas de Plasma (TDP), com 678,4 bilhões de ienes em receita declarada, apresentou um crescimento notável de 15,3% a uma taxa de câmbio constante. O crescimento foi impulsionado por maiores vendas de produtos de imunoglobulina (para imunodeficiência primária, neuropatia motora multifocal e terapias de imunoglobina subcutânea), com crescimento de 16% a uma taxa de câmbio constante, particularmente nos EUA, em meio à diminuição das pressões pandêmicas juntamente com o aumento da oferta. O sólido crescimento de produtos de albumina (usados principalmente para hipovolemia e hipoalbuminemia), em 19% a uma taxa de câmbio constante, foi impulsionado pela forte demanda nos EUA e China.

-- Oncologia, com 438,7 bilhões de ienes em receita informada, caiu 14,4% a uma taxa de câmbio constante como resultado da entrada esperada de vários genéricos do VELCADE®, a partir de maio de 2022 nos EUA. Além do VELCADE, todas as outras receitas totalizaram 411,0 bilhões de ienes, um aumento anual de 5% a uma taxa de câmbio constante, impulsionada principalmente pelo ADCETRIS® (para linfomas malignos), que cresceu 14% a uma taxa de câmbio constante, devido ao crescimento na Argentina, Itália e Japão. O ALUNBRIG® (para câncer de pulmão de não pequenas células) também cresceu 35% a uma taxa de câmbio constante, com forte demanda na Europa, China e mercados em crescimento e emergentes. Durante o ano fiscal de 2022, o EXKIVITY® foi aprovado para câncer de pulmão de não pequenas células portadores de inserção+ no éxon 20 do EGFR na China, e tanto o ALUNBRIG quanto o ADCETRIS foram incluídos na lista chinesa de reembolso de medicamentos em 2022.

-- Neurociência, com 637,7 bilhões de ienes em receita declarada, cresceu 12,1% a uma taxa de câmbio constante, impulsionada pelo aumento da demanda de VYVANSE®/ELVANSE por adultos com TDAH nos EUA, Europa e Canadá. As vendas do TRINTELLIX cresceram 2% a uma taxa de câmbio constante devido a fortes ganhos de participação de mercado no Japão, enquanto a demanda nos EUA cresceu em linha com o crescimento do mercado de antidepressivos.

ATUALIZAÇÃO DO PORTFÓLIOA Takeda continuou oferecendo sua capacidade de trazer novas terapias aos pacientes e capitalizar o impulso existente em seu pipeline dinâmico e diversificado. As atualizações desde o anúncio do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 incluem:

-- A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA aprovou o Pedido de Licença Biológica suplementar (sBLA) para o uso expandido do TAKHZYRO (lanadelumabe-flyo) para profilaxia para prevenir ataques de angioedema hereditário em pacientes pediátricos de dois a <12 anos de idade. Antes dessa aprovação, as únicas opções de tratamento profilático de rotina aprovadas para crianças de seis a <12 anos de idade exigiam dosagens a cada três a quatro dias. As crianças com angioedema hereditário de dois a <6 anos de idade não tinham tratamento profilático aprovado, tornando o TAKHZYRO a primeira opção de tratamento profilático para essa faixa etária. Mais informações relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- Um estudo de Fase 2b do TAK-279, um inibidor de tirosina quinase 2 (TYK2) oral altamente seletivo, mostrou resultados positivos em pacientes com psoríase em placas moderada a grave. O estudo cumpriu seus objetivos primários e secundários, e 33% dos pacientes atingiram a pele clara em 12 semanas (PASI 100) na dose mais alta (30 mg). A maioria dos eventos adversos foi de gravidade leve a moderada. O TAK-279 progredirá para um estudo de Fase 3 em psoríase no ano fiscal de 2023. Além disso, a Takeda espera os principais resultados de um estudo de Fase 2b do TAK-279 para artrite psoriática no ano fiscal de 2023. Mais informações relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- QDENGA, a vacina contra a dengue da Takeda, que recebeu várias aprovações até o momento, foi aprovada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil em março de 2023 para uso em pessoas entre quatro e 60 anos para proteger contra os quatro sorotipos. A QDENGA é a única vacina contra a dengue aprovada para uso independentemente da exposição prévia e sem a necessidade de testes prévios à vacinação. Esta aprovação marca a primeira aprovação da QDENGA na América Latina, já que a Takeda continua avançando em registros regulatórios adicionais em outros países endêmicos de dengue. Mais informações relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- A injeção subcutânea do ENTYVIO recebeu aprovação de fabricação e comercialização no Japão como terapia de manutenção para pacientes com colite ulcerosa moderada a grave que tiveram resposta inadequada ao tratamento convencional. Mais informações relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- Os resultados do estudo EARNEST de Fase 4 do vedolizumabe (ENTYVIO) demonstraram eficácia e atingiram os objetivos primários no tratamento da pouchite crônica ou recorrente. Os objetivos primários foram alcançados com pacientes com vedolizumabe, alcançando remissão nas semanas 14 e 34 em comparação com o placebo. O New England Journal of Medicine publicou os dados em um artigo intitulado "Vedolizumab for the Treatment of Chronic Pouchitis". Mais informações relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- A FDA dos EUA aceitou para revisão a reapresentação do Pedido de Licença Biológica (BLA), em abril de 2023, da administração subcutânea experimental do ENTYVIO (vedolizumabe) para terapia de manutenção em adultos com colite ulcerativa ativa moderada a grave após terapia de indução com ENTYVIO intravenoso. Informações adicionais relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

OUTROS AVANÇOS DESTACADOSA Takeda está comprometida em criar valor de longo prazo consistente com nossos valores corporativos. Os feitos significativos de sustentabilidade social e ambiental no ano fiscal de 2022 incluem:

-- Na reunião anual do Fórum Econômico Mundial de 2023, a Takeda assinou o Global Health Equity Network Zero Health Gaps Pledge, reforçando o compromisso da empresa de identificar desigualdades globais e fornecer soluções para resolvê-las. Além disso, a Takeda continua progredindo no fomento de um ecossistema inclusivo onde todas as pessoas têm acesso a cuidados equitativos, incluindo esforços que vão desde o acesso antecipado e programas de assistência ao paciente até a promoção de esforços de diversidade de ensaios clínicos com a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) e uma parceria com a Discovery Education, líder mundial em edtech (tecnologia educacional), que nutre uma mentalidade de igualdade em saúde para estudantes e educadores.

-- A aspiração da Takeda também é criar um ambiente que encoraje a aprendizagem permanente e uma mentalidade de crescimento, permitindo que sua equipe profissional prospere dentro e fora da empresa. Para oferecer oportunidades de aprendizado individual e personalizado e crescimento na carreira, foi apresentada em outubro de 2022 a "Bloom LXP" - uma plataforma de experiência de aprendizagem on-line que fornece um ponto de entrada único para toda a aprendizagem na Takeda. Esta plataforma foi acessada por mais de 65% dos nossos colaboradores desde o seu lançamento.

-- A empresa também concluiu um contrato de compra de energia virtual com a Enel North America para seu projeto "Seven Cowboy Wind", que já está em funcionamento. Por meio do acordo, a Takeda deverá criar até 350 mil megawatts-hora (MWh) de energia renovável e créditos associados por ano, o que representa cerca de 20% das atuais emissões de gases de efeito estufa (GEE) de escopo 1 e 2 de toda a empresa. De acordo com o Padrão Corporativo Net-Zero da iniciativa Science Based Targets, o acordo também acelera o progresso da Takeda em direção à sua meta de ser "net-zero" em suas operações (escopos 1 e 2) antes de 2035 e ressalta o compromisso da empresa em oferecer um alto padrão de liderança ambiental, pois as mudanças climáticas e a poluição afetam a saúde humana e do paciente.

-0- *T Perspectivas do ano fiscal de 2023 (em bilhões de ienes) PREVISÃO PARA O EF2023EF2023 ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EF2023 Variação central a CER (não-IFRS) Receita 3,840.0 Receita central 3,840.0 Baixo declínio de um dígito percentual Lucro operacional informado 349.0 Lucro operacional central 1,015.0 Baixo declínio entre 10 e 15% Lucro líquido informado 142.0 EPS informado (em ienes) 91 EPS central (em ienes) 434 Baixo declínio entre 20 e 25% Fluxo de caixa livre 400.0 - 500.0 Dividendo anual por ação (em ienes) 188 A orientação de fluxo de caixa livre reflete cerca de 180 bilhões de ienes em investimentos, relacionados à aquisição do TAK-279 da Nimbus (US$ 1 bilhão) e licenciamento do fruquintinibe da HUTCHMED (US$ 400 milhões). O valor de US$ 1 bilhão referente à aquisição representa a parcela do pagamento antecipado de US$ 4 bilhões à Nimbus, realizado em abril de 2023 (US$ 900 milhões), com o restante programado para ser pago em agosto de 2023 (US$ 100 milhões). Para obter mais detalhes sobre os resultados do ano fiscal de 2022 da Takeda e outras informações financeiras, incluindo as principais premissas na previsão do ano fiscal de 2023 e a orientação da administração, acesse: https://www.takeda.com/investors/financial-results/. *T

Sobre a TakedaA Takeda está focada em criar uma saúde melhor para as pessoas e um futuro melhor para o mundo. Nosso objetivo é descobrir e oferecer tratamentos transformadores de vida em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas de plasma, neurociência, oncologia e vacinas. Juntamente com nossas parcerias, queremos melhorar a experiência do paciente e avançar rumo a uma nova linha de opções de tratamento por meio de nosso canal dinâmico e diversificado. Como uma empresa biofarmacêutica líder, com sede no Japão, baseada em valores e orientada para P&D, somos guiados por nosso compromisso com os pacientes, nossa equipe e o planeta. Temos profissionais em cerca de 80 países e regiões, movidos por nosso propósito e fundamentados nos valores que nos definem há mais de dois séculos. Para mais informações, acesse www.takeda.com.

