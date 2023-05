Comunicado do Business Wire :Prove Identity, Inc.

A Prove Identity, Inc. ("Prove"), líder em identidade digital, anunciou hoje uma parceria com a e-Safer, empresa brasileira focada no fornecimento de soluções e serviços para cibersegurança e prevenção de fraude. A colaboração adiciona as APIs PRO da Prove à solução KYC da e-Safer, Digital Hub, permitindo que a e-Safer melhore ainda mais o seu portfólio de ofertas e ajude seus clientes a evitar o controle de conta (ATO), fraude de identidade sintética e fraude de troca de SIM Swap.

Essa parceria expande ainda mais a presença global da Prove no Brasil, após um anúncio em outubro de 2022 da parceria da Prove com a OZ Corretora de Câmbio. Um líder emergente em inovação de pagamentos e inclusão financeira, o mercado brasileiro é uma área estratégica para expandir a disponibilidade de produtos e suporte de vendas da Prove.

"Essa parceria com a Prove não apenas ajudará nossos clientes a combater tentativas sofisticadas de fraude, mas também otimizará a segurança de nossos serviços para que nossos clientes tenham uma experiência mais perfeita, tornando as transações mais fáceis e sem atrito", disse William Bergamo, co-fundador e Diretor Executivo da e-Safer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A e-Safer utilizará as seguintes soluções Prove:

Trust Score: (Pontuação de confiança) Uma medida em tempo real da reputação do número de telefone e do risco comportamental associado a uma identidade. O Trust Score analisa sinais comportamentais e Phone-Centric Identity? no momento da integração ou transação em andamento para mitigar fraudes como troca de SIM Swap, aquisição de conta e fraude de identidade sintética.

Instant Link: (Link instantâneo) Serviço de autenticação de segundo fator (também conhecido como "verificação de comprovante, prova de posse") que utiliza a tecnologia que impede ataques de engenharia social, para permitir que as empresas incorporem um link clicável seguro em um texto SMS.

Identity Verify: (Verificação de identidade) Compara nome, endereço e outras informações com dados verificados na abertura da conta.

"Estamos entusiasmados em continuar expandindo o número de empresas brasileiras que se beneficiam da tecnologia de identidade digital da Prove. A combinação de nossos produtos Instant Link, Verify e Trust Score reforça ainda mais a solução Digital Hub da e-Safer para ajudar na proteção contra fraudes de identidade", disse Paulo Nascimento, Diretor da Prove para a América Latina.

A tecnologia da Prove é única porque usa algo que todo adulto já possui - um telefone celular - para verificar identidades de maneira fácil e segura em canais como celular, desktop e até mesmo na loja. As empresas que usam o Prove relataram resultados como integração até 79% mais rápida, redução de 35% no abandono e redução de 75% em fraudes (em relação à taxa de ataque). As soluções da Prove são usadas por mais de 1.000 empresas em diversos setores, incluindo 8 dos 10 principais bancos dos EUA, 2 das 3 principais exchanges globais de criptomoedas, 3 dos 5 principais varejistas dos EUA, 2 das 3 principais empresas de saúde dos EUA e 6 das 10 principais seguradoras dos EUA.

Para saber mais sobre a Prove, visite www.prove.com.

Sobre a Prove Identity, Inc. ("Prove")

À medida que o mundo se move para uma economia móvel em primeiro lugar, as empresas precisam modernizar a forma como adquirem, se envolvem e capacitam os consumidores. Prove é a maneira moderna de as empresas permitirem que seus clientes comprovem suas identidades. A tokenização de identidade centrada no telefone da Prove e as soluções de autenticação criptográfica passiva da Prove oferecem soluções centradas no telefone celular que permitem que seus clientes adquiram novos consumidores e se envolvam com os consumidores existentes, removendo o atrito e reforçando e aprimorando a privacidade e a escolha do consumidor, aprimorando a segurança e a privacidade em todos os canais digitais e aceleram as receitas, reduzindo as despesas operacionais e as perdas por fraude. A Prove é a única solução que previne acesso a Apps em caso de roubo, furto, casos de fraude de SIM SWAP e ainda autentica usuários e identifica fraudes de engenharia sintética.

As soluções da Prove são usadas por mais de 1.000 empresas em diversos setores, incluindo bancos, serviços financeiros, saúde, seguros e comércio eletrônico, e processa mais de 20 bilhões de solicitações de clientes anualmente em vários setores, incluindo bancos, empréstimos, saúde, jogos, criptografia, comércio eletrônico, mercados e pagamentos. Para as atualizações mais recentes da Prove, siga-nos no LinkedIn.

Sobre o e-Safer

Fundada em 2012, a e-Safer é uma empresa especializada em produtos e serviços de Cibersegurança. Sediada em Alphaville, Grande São Paulo, com filial na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conta com um time altamente capacitado e com grande experiência na operação de Centros de Inteligência Cibernética, Pentest, Inteligência de Ameaças, Gestão de Vulnerabilidades e Projetos de Conscientização em Riscos Cibernéticos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230510006009/pt/

Contato

Contato de relações públicas: [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.