Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

O número de empresas públicas globais a assumir compromissos climáticos tem crescido constantemente este ano, mas essas metas variam significativamente em sua abrangência e ambição, de acordo com o último Net-Zero Tracker MSCI, um indicador do progresso das mudanças climáticas das empresas de capital aberto dentro do All Country World Investable Market Index (ACWI IMI)1. O Net-Zero Tracker revela uma tendência clara entre as empresas listadas: mais compromissos climáticos, melhores divulgações, mas emissões de carbono cada vez maiores.

Quase metade (44%) das empresas listadas já estabeleceu metas de descarbonização, o que é 8 pontos percentuais a mais do relatado no Net-Zero Tracker MSCI de outubro de 2022, mas isso não significa necessariamente que todas estejam administrando adequadamente sua intensidade de carbono. Apenas 17% das metas climáticas das empresas alinhariam emissões de carbono em toda a sua cadeia de valor com a ambiciosa meta de 1,5°C do Acordo de Paris.

Mostrando ainda mais a gama de compromissos que estão sendo assumidos, menos de um terço (30%) de todas as metas publicadas visam atingir emissões líquidas zero, apesar da probabilidade de padrões voluntários e obrigatórios de divulgação climática corporativa entrarem em vigor em breve.

O Net-Zero Tracker, lançado hoje pela MSCI, fornecedora líder de ferramentas e serviços críticos de apoio à decisão para a comunidade global de investimentos, mostra que as empresas públicas devem esgotar sua parcela do orçamento global de emissões para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até outubro de 2026, dois meses antes do que o MSCI estimou anteriormente em outubro de 2022.

As empresas públicas estão a caminho de emitir 11,2 gigatoneladas de emissões diretas de gases de efeito estufa do escopo 1 na atmosfera este ano, sem mudança em relação a 2022, apesar de assumirem mais compromissos de redução de carbono2. Isso as coloca rumo a aquecer o planeta em 2,7°C neste século, de acordo com a métrica "Aumento Implícito de Temperatura" da MSCI, com base em uma análise de suas futuras trajetórias de emissões e compromissos climáticos atuais.

Para os investidores que tentam avaliar essas empresas para tomar decisões de portfólio conscientes em relação ao clima, houve um aumento no nível de divulgações, já que mais de um terço (35%) das empresas de capital aberto agora relatam emissões de escopo 3 decorrentes de seus fornecedores ou uso de seus produtos pelos clientes, um aumento de cinco pontos percentuais em relação a outubro do ano passado.

Ativos privados apresentam menor intensidade de carbono

Embora considerem frequentemente que as intensidades de carbono sejam mais altas nos mercados privados do que em suas contrapartes públicas, as estimativas da MSCI sugerem o contrário. Estima-se que as empresas privadas em quatro dos cinco grupos industriais mais intensivos em emissões produzam menos carbono do que seus equivalentes listados publicamente, de acordo com dados do ESG Research and Burgiss da MSCI3.

Dentro dos cinco principais grupos industriais (serviços públicos, materiais, energia, transporte e alimentos, bebidas e tabaco), a intensidade média de carbono estimada para as empresas listadas é 76% maior do que para as empresas não listadas.

Isso contribui para que investidores institucionais financiem quase 150 milhões de toneladas de emissões de CO2 das empresas privadas em seus portfólios de capital privado, dívidas e ativos reais4.

Os atributos de emissões dos investimentos privados são impulsionados por tendências setoriais - em que empresas de capital privado são mais propensas a estar em subindústrias menos intensivas em emissões. Por exemplo, os setores das tecnologias da informação e dos cuidados de saúde representam, em conjunto, 47% do valor de mercado agregado das participações privadas institucionais, mas constituem apenas 6% das emissões. Em contraste, os setores de energia, materiais e serviços públicos representam apenas 6% do valor total do mercado privado e produzem quase metade das emissões financiadas estimadas.

Sylvain Vanston, Diretor Executivo, Climate Change Investment Research, MSCI, comenta:"O recente relatório de síntese AR6 do IPCC é claro. As mudanças climáticas estão aqui, de forma mensurável, como previsto, e o risco de ruína completa é agora muito real. Estamos vendo um progresso maior das empresas públicas rumo ao alcance de metas climáticas essenciais, mas o Net-Zero Tracker da MSCI revela que permanece uma lacuna significativa entre seus compromissos climáticos e suas emissões de carbono.

"A equação para os investidores é que eles devem lidar com os riscos de transição hoje ou enfrentar riscos físicos graves e irreversíveis amanhã, e que eles têm um papel a desempenhar na condução da mudança existencial necessária. Os investidores podem usar suas alavancas estratégicas, incluindo alocação de ativos, investimentos verdes e engajamento com conselhos e formuladores de políticas, para ajudar não apenas a colocar as empresas em um caminho carbono zero, mas também incentivar as mudanças regulatórias necessárias para nivelar as condições de jogo entre elas.

"Empresas públicas e privadas e investidores devem agir urgentemente, pois este relatório mostra claramente que o tempo está se esgotando e não estamos no caminho certo para limitar o aquecimento global a 1,5°C."

Notas aos Editores

1 Em 31 de março de 2023.

2 Uma gigatonelada equivale a um bilhão de toneladas.

3 Baseado em uma análise de dados da MSCI ESG Research and Burgiss, em 30 de setembro de 2022. A Burgiss é uma fornecedora global de dados e pesquisas para investimentos alternativos.

4 Essa estimativa de emissões de ativos privados não inclui a pegada de carbono completa de todos os ativos não listados, cuja propriedade se estende além dos investidores institucionais para outras empresas públicas e privadas, bem como para os governos. As empresas do mundo listadas estão a caminho de emitir 11,2 bilhões de toneladas de emissões diretas (escopo 1) de carbono este ano.

Metodologia

O modelo de Aumento de Temperatura Implícito da MSCI é uma medida prospectiva do impacto climático que mostra o potencial de aquecimento estimado de uma empresa ou portfólio em graus Celsius com base em suas emissões atuais de gases de efeito estufa e trajetória projetada de emissões.

O modelo indica a mudança na temperatura média global neste século se toda a economia tiver o mesmo superfaturamento ou subfaturamento de carbono que a empresa ou portfólio em questão.

Embora se baseie em dados diferentes, a projeção do aumento de temperatura implícito agregado das empresas listadas neste relatório é semelhante às projeções de aquecimento global com base nos compromissos climáticos nacionais dos países, se as políticas e ações para alcançá-los forem totalmente implementadas. Ambas as estimativas refletem a ambição climática.

O modelo Implícito de Aumento de Temperatura da MSCI é recalculado quinzenalmente para refletir as últimas metas de descarbonização e dados de emissões das empresas, e trimestralmente para refletir atualizações em dados financeiros. Também evolui ao longo do tempo.

