Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, e a i2i Systems, um sistema de suporte a negócios (BSS) independente e provedora de software de rede 5G para provedores de serviços de comunicação (CSP), anunciaram hoje uma parceria estratégica para impulsionar a colaboração para a RAN aberta na Turquia.

Por meio desta parceria estratégica, i2i Systems e Mavenir pretendem trabalhar em princípios compartilhados de importância para a implementação e o desenvolvimento de tecnologia para redes de RAN aberta. Com o foco no portfólio completo de soluções de microsserviços totalmente contentorizados da Mavenir, a intenção da i2i Systems e da Mavenir é adotar a localização necessária para acelerar a entrega e a adoção da RAN aberta.

"Esta parceria fortalece ainda mais o ecossistema da RAN aberta e tem como objetivo fornecer o nível apropriado de localização necessário para acelerar a entrega e a adoção da RAN aberta na Turquia. A colaboração com a i2i Systems ajudará as operadoras a construir uma arquitetura aberta e desagregada para redes automatizadas em contêineres, nativas da nuvem e orientadas por IA", disse BG Kumar, presidente de Access Networks, Platforms & MDE da Mavenir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A RAN aberta é um requisito fundamental do mercado para os CSP à medida que constroem suas redes 5G. Ao lado da Mavenir, a i2i Systems pretende trabalhar em estreita colaboração com as operadoras para adaptar as soluções de RAN aberta de microsserviços em contêineres nativos da nuvem a fim de atender aos requisitos do mercado local", comentou Osman Meral, diretor técnico da i2i Systems. "Com nossa visão compartilhada de inovação e satisfação do cliente, estamos prontos para oferecer soluções de ponta que atendam às necessidades e requisitos exclusivos dos CSP na Turquia."

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50 % dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

Sobre a i2i Systems

A i2i Systems foi criada em 2007 com o objetivo de obter software e produtos de valor agregado especialmente para a indústria de telecomunicações. Como uma empresa internacional de P&D e software, a i2i Systems oferece as melhores soluções de qualidade com sua equipe experiente no setor de Telecomunicações.

No domínio das telecomunicações, a empresa oferece soluções end-to-end full-stack que cobrem todas as necessidades dos provedores de serviços e operadoras digitais. Todas as ofertas cumprem os padrões mundiais, como TMForum, 3GPP, ETSI etc.

Isso inclui todos os softwares de suporte operacional e de negócios (BSS) que as operadoras precisam no campo de telecomunicações. A empresa também fez investimentos significativos na área de 5G e atingiu um nível avançado no desenvolvimento de produtos e sistemas nas áreas de 5G Core Network e 5G Radio Access Network (RAN).

A i2i Systems aplica seus sistemas de forma bem-sucedida em diversas operadoras na Europa, América, Ásia e África.

Para mais informações, acesse www.i2i-systems.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005525/pt/

Contato

Relações Públicas da Mavenir: [email protected] Emmanuela Spiteri Relações Públicas da i2i: [email protected] Zeynep Celebi

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.