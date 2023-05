Comunicado do Business Wire :FarEye

FarEye anunciou hoje o Grow, uma solução para que empresas de logística proporcionem uma experiência moderna a seus clientes. Com uma interface fácil de usar, incorporação ágil, reservas automatizadas e integração perfeita de pagamentos, o Grow está definido para capacitar as empresas de logística a acelerar a aquisição de clientes, melhorar a satisfação do cliente e impulsionar o crescimento.

Com o mercado de entrega de encomendas projetado para chegar a US$ 200 bilhões até 2026 e mais de dezenas de milhões de expedidores em todo o mundo, fica claro que as empresas de logística têm uma oportunidade de crescimento sem precedentes. Todo varejista e empresa de comércio eletrônico deseja oferecer entrega em domicílio, mas continua tendo dificuldades para encontrar a parceria logística certa e moderna, estando preso a formas herdadas de entrega em domicílio. O Grow permite que as empresas de logística atendam a esta lacuna de oferta e demanda.

"Estamos empolgados com o lançamento do Grow, que acreditamos que irá se tornar uma ferramenta indispensável para empresas de logística que buscam adquirir novos varejistas e ficar à frente da concorrência", disse Kushal Nahata, Diretor Executivo da FarEye. "Nossa equipe trabalhou incansavelmente para criar uma plataforma que libera o potencial de milhares de empresas de logística e estamos confiantes de que o Grow irá transformar o modo como as empresas de logística interagem com seus clientes e gerenciam suas operações diárias."

O Grow da FarEye é uma forma fácil de autoatendimento dos comerciantes, obter cotações, criar pedidos, gerar etiquetas e gerenciar transações. Também oferece visibilidade a nível de remessa e gerenciamento de exceção integrado, permitindo que varejistas e expedidores poupem tempo e esforço, levando a uma maior satisfação do cliente. Além disto, a geração automatizada de faturas e pagamentos com recursos de carteira digital permitem que empresas de logística reduzam atrasos de pagamento e aprimorem o fluxo de caixa. O Grow está equipado com plug-ins incorporados com as principais plataformas de comércio eletrônico, como Shopify e BigCommerce, permitindo que expedidores se conectem e comecem a entregar com rapidez.

O Grow da FarEye faz parte do portfólio de produtos FarEye que oferece suporte às empresas em toda a jornada de entrega do pedido à porta. Possui produtos como Ship, Track, Route, Execute, Experience, Analyze e agora, Grow, que oferece os seguintes benefícios principais:

-- Portal personalizado para fácil incorporação: Permite incorporação automática e entrada completa de pedidos, obter cotações, gerar etiquetas, atualizações de status em tempo real e comprovante de entrega em uma plataforma.

-- Visibilidade de rastreamento e acompanhamento: Proporciona visibilidade de rastreamento e acompanhamento em tempo real e validação de endereço a comerciantes para pedidos agendados.

-- Escalonamento com seus comerciantes: Acompanhe o crescimento dos comerciantes, execute campanhas com base em pedidos e transações e faça recomendações para que os comerciantes façam mais transações para aumentar a receita e os negócios.

-- Transparência do pedido de reserva: A reserva de pedidos do comerciante de autoatendimento diretamente da plataforma ajuda CEPs a rastrear a receita e reduzir a perda de receita.

-- Gerenciamento de carteiras digitais: Ofereça aos clientes crédito de compra para suas necessidades de remessa. Forneça visibilidade completa de todas as transações, reserve e pague por remessas mediante diversas formas de pagamento, inclusive diretamente pela carteira.

O Grow da FarEye é o portal de clientes definitivo para empresas de CEP que buscam simplificar operações de remessa, expandir sua rede de clientes e obter um crescimento sustentável no setor competitivo de hoje. Para saber mais sobre o portal e como pode beneficiar sua empresa, acesse o site da FarEye hoje mesmo.

Sobre a FarEye

A plataforma de Gerenciamento de Entrega da FarEye transforma as entregas em uma vantagem competitiva. Empresas de varejo, comércio eletrônico e logística de terceiros utilizam a combinação exclusiva da FarEye de orquestração, visibilidade em tempo real e experiências de clientes de marcas para simplificar a complexa logística da etapa final de entrega. A plataforma da FarEye possibilita que as empresas aumentem a fidelidade e a satisfação do consumidor, reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. A FarEye tem mais de 150 clientes em 30 países e cinco escritórios no mundo todo. FarEye, a primeira escolha para a última milha.

