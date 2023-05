Basel e West Ham se aproximam da final da Liga Conferência

Basel e West Ham estão mais perto da decisão da Liga Conferência, no dia 7 de junho, em Praga, após vencerem, nesta quinta-feira (11), seus jogos de ida pelas semifinais.

O time suíço derrotou a Fiorentina por 2 a 1, em Florença, e agora depende de um empate em casa na semana que vem para se classificar.

Por sua vez, os 'Hammers' conseguiram o mesmo placar jogando em Londres contra o AZ Alkmaar e vão em vantagem para o jogo de volta na Holanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogando em casa, a Fiorentina começou dominando e saiu na frente aos 25 minutos, após cobrança de escanteio de Cristiano Biragui que o brasileiro Arthur Cabral cabeceou para as redes.

Depois do gol, a 'Viola' manteve o domínio da partida contra um Basel que praticamente não levou perigo ao gol de Pietro Terraciano no primeiro tempo.

Depois do intervalo, o time suíço aumentou o ritmo em busca do empate, mas a Fiorentina se defendia bem e estava mais perto de ampliar o placar.

Os italianos quase marcaram o segundo em um chute de Rolando Mandragora que o goleiro Marwin Hitz salvou (67'). Mas cinco minutos depois, o Basel chegou ao empate com o franês Andy Diouf, que arrancou desde o meio-campo até bater de esquerda no canto (71').

O gol desorientou a Fiorentina, que teve mais uma chance em uma cabeçada de Adams Nuhu que tocou no travessão (84').

Já nos acréscimos, Mohamed Zeki Amdouni deu a vitória ao Basel ao aproveitar sobra na área italiana e bater de direita para o fundo das redes (90'+2).

No Estádio Olímpico de Londres, o West Ham pressionou o AZ Alkmaar desde o primeiro minuto e criou as primeiras chances de gol, com uma cabeçada que foi desviada de Jarrod Bowen (6') e um chute do argelino Saïd Benrahma que o goleiro australiano Mathew Ryan defendeu (12').

Mas após suportar a pressão inicial, o time holandês equilibrou a partida e conseguiu abrir o placar com Tijani Reijnders batendo de fora da área (41').

Depois do gol, os 'Hammers' não conseguiam furar o bloqueio do AZ até que Ryan derrubou Bowen dentro da área e o juiz marcou pênalti, que Benrahma cobrou e converteu (67').

O empate deu ânimo aos ingleses, que nove minutos depois chegaram à virada com Michail Antonio aproveitando bola mal afastada pela defesa holandesa.

bur-mcd/dr/cb/mvv