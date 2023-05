A uma vitória do título, Barcelona faz clássico com o Espanyol em LaLiga

O líder Barcelona visita o Espanyol (19º) no domingo (14) pela 34ª rodada, dependendo de uma vitória para confirmar o título em LaLiga.

O Barça pode inclusive ser campeão sem entrar em campo já no sábado, caso o Real Madrid (3º) não vença o Getafe (18º), e o Atlético de Madrid (2º) não passe de um empate com o lanterna Elche.

O time merengue está a 14 pontos dos "blaugrana", e a um, do Atlético, a cinco rodadas do fim do campeonato.

Enquanto o Barcelona está com a mão na taça, "madridistas" e "colchoneros" travam uma disputa particular pelo vice-campeonato.

O Real chega ao fim de semana com a cabeça no confronto com o Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, depois do empate em 1 a 1 na última terça-feira, no Santiago Bernabéu, e com a volta no dia 17, no Etihad Stadium.

O time merengue tentará recuperar a segunda posição na tabela, tomada pelo Atlético na última rodada, com a goleada por 5 a 1 sobre o Cádiz.

Mais atrás, a Real Sociedad recebe o Girona (7º) no sábado. Precisa vencer para se manter firme na quarta posição, a última que dá vaga na próxima Champions, e não ser ameaçada pelo Villarreal (5º), que no mesmo dia recebe o Athletic Bilbao (8º).

O Barcelona é amplamente favorito contra o Espanyol, que perdeu oito dos últimos dez jogos em LaLiga.

O Espanyol, por sua vez, precisa somar pontos para tentar sair da zona de rebaixamento e seguir na luta pela permanência na elite.

Com o Elche já rebaixado, cinco pontos separam seis equipes entre a 14ª e a 19ª posições: Almería (14º), Cádiz (15º), Valladolid (16º), Valencia (17º), Getafe (18º) e Espanyol (19º).

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h) Mallorca - Cádiz

- Sábado:

(9h) Real Sociedad - Girona

(11h15) Osasuna - Almería

(13h30) Villarreal - Athletic Bilbao

(16h) Real Madrid - Getafe

- Domingo:

(9h) Celta Vigo - Valencia

(11h15) Elche - Atlético de Madrid

(13h30) Valladolid - Sevilla

(16h) Espanyol - Barcelona

- Segunda-feira:

(16h) Betis - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 33 26 4 3 60 11 49

2. Atlético de Madrid 69 33 21 6 6 60 26 34

3. Real Madrid 68 33 21 5 7 69 32 37

4. Real Sociedad 61 33 18 7 8 43 29 14

5. Villarreal 54 33 16 6 11 47 34 13

6. Betis 52 33 15 7 11 40 37 3

7. Girona 47 33 13 8 12 52 46 6

8. Athletic Bilbao 47 33 13 8 12 43 33 10

9. Rayo Vallecano 46 33 12 10 11 40 42 -2

10. Osasuna 44 33 12 8 13 29 35 -6

11. Sevilla 44 33 12 8 13 41 49 -8

12. Mallorca 41 33 11 8 14 32 37 -5

13. Celta Vigo 39 33 10 9 14 38 46 -8

14. Almería 36 33 10 6 17 42 58 -16

15. Cádiz 35 33 8 11 14 26 49 -23

16. Valladolid 35 33 10 5 18 30 57 -27

17. Valencia 34 33 9 7 17 36 40 -4

18. Getafe 34 33 8 10 15 30 42 -12

19. Espanyol 31 33 7 10 16 40 56 -16

20. Elche 16 33 3 7 23 25 64 -39

