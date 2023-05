Ucrânia reivindica contra-ataques que fazem russos recuar em Bakhmut

Um alto responsável militar ucraniano afirmou, nesta quarta-feira (10), que as forças de Kiev realizaram contra-ataques em Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia, forçando um recuo das tropas russas em algumas partes da cidade.

A batalha por Bakhmut, cidade devastada e atualmente controlada em 95% pelas forças russas, é a mais longa e violenta desde o início da invasão lançada por Moscou em fevereiro de 2022.

Apesar de as tropas russas, em especial os combatentes do grupo paramilitar Wagner, terem ganhado terreno de forma lenta e progressiva em Bakhmut nos últimos meses, os ucranianos resistem bravamente na parte oeste da cidade.

"Realizamos contra-ataques eficazes. Em algumas partes do front, o inimigo não conseguiu resistir à investida dos defensores ucranianos e se retirou para uma distância de até dois quilômetros", afirmou Oleksandr Syrskyi, comandante das forças terrestres do Exército ucraniano, em mensagem no Telegram.

Segundo o comandante militar, os combatentes do Grupo Wagner em Bakhmut foram substituídos em alguns lugares por unidades do Exército regular russo, que são menos preparados.

O líder do grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, que está em rota de colisão com o Estado-Maior da Rússia, acusou, na terça-feira, os soldados do Exército regular de terem abandonado suas posições.

A Ucrânia, por sua vez, afirma que está preparando uma grande contraofensiva na cidade e cujos primeiros movimentos já teriam começado.

