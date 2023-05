Turquia: eleições serão observadas de perto e podem colocar o país em um novo rumo

As eleições presidenciais e parlamentares da Turquia, que ocorrerão no domingo, 14, podem estender o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan para uma terceira década - ou podem colocar o país em um novo rumo.

Kemal Kilicdaroglu, líder do secular Partido Republicano do Povo, de centro-esquerda, ou CHP, é o principal adversário que tenta derrubar Erdogan após 20 anos no cargo. O homem de 74 anos é o candidato de uma aliança de seis partidos que prometeu desmantelar um sistema presidencial executivo que Erdogan instalou e devolver o país a uma democracia parlamentar com freios e contrapesos.

Além da aliança de oposição, Kilicdaroglu conquistou o apoio do partido pró-curdo do país, que reúne cerca de 10% dos votos. E as pesquisas deram a ele uma ligeira vantagem. A corrida está tão acirrada, no entanto, que provavelmente será decidida em um segundo turno entre os dois primeiros colocados no dia 28 de maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano em que a república turca comemora seu centenário, o país está sendo observado de perto para ver se uma oposição unida consegue derrubar um líder cada vez mais autoritário no país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).