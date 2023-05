Thomas Müller publica foto com cavalo e ironiza rumores sobre saída do Bayern

"Se você pudesse ler o jornal, King D'Avie...": O atacante alemão Thomas Müller (33 anos), do Bayern de Munique, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (10) uma foto lado de seu cavalo ironizando as especulações da imprensa alemã de que estaria de saída do clube bávaro.

Müller incluiu em seu texto o emoji de um macaco cobrindo os olhos e três hashtags, entre elas uma que diz 'somente o Bayern'.

Em sua edição desta quarta-feira, o jornal Sport Bild escreveu que, devido à sua "situação com o técnico Thomas Tuchel", que "confia em outros jogadores, não nele", o atacante pensa uma despedida do Bayern para "provar seu valor em um clube que busca títulos".

Depois de passar pela categoria infantil do TSV Pähl, de 1993 a 2000, Müller cresceu na base do Bayern, antes de assinar seu primeiro contrato profissional com o clube, em fevereiro de 2009. Seu vínculo atual vai até 2024.

Com o gigante da Baviera, são dois títulos da Liga dos Campeões da Europa (2013 e 2020), 11 do Campeonato Alemão (2010 e de 2013 a 2022) e seis da Copa da Alemanha (2010, 2013, 2014, 2016, 2019 e 2020).

Antes da Copa do Mundo de 2022, Müller sofreu uma lesão e perdeu espaço no time titular do Bayern. Dos nove primeiros jogos sob o comando de Tuchel, que assumiu a equipe no final de março, o atacante ficou no banco em quatro.

