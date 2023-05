Rússia expressa 'tristeza' pela morte de jornalista da AFP na Ucrânia

O governo russo expressou sua "tristeza" nesta quarta-feira (10) pela morte do jornalista da AFP Arman Soldin em um ataque com foguetes no leste da Ucrânia e afirmou que as circunstâncias em que ele morreu na terça-feira (9) devem ser esclarecidas.

"Devemos entender as circunstâncias da morte deste jornalista", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Só podemos expressar nossa tristeza" pelo ocorrido, acrescentou. Soldin, o coordenador de vídeo da AFP na Ucrânia, foi morto na terça-feira perto de Chasiv Yar.

