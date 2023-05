Resgate de um ouriço na guerra: um vídeo do jornalista da AFP morto na Ucrânia

Entre as imagens de devastação da guerra na Ucrânia filmadas pelo jornalista da AFP Arman Soldin, morto em um ataque com foguetes no leste do país, também estão imagens ternas e humanas, como quando ele e sua equipe salvaram um ouriço ferido.

Há alguns dias, Soldin, de 32 anos, publicou no Twitter o resgate de um ouriço em uma cratera perto da cidade de Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, não muito longe de onde ele perdeu a vida na terça-feira (9).

A história é contada em uma série de vídeos gravados, com milhares de visualizações na conta do Twitter de Soldin, que era coordenador de vídeo na Ucrânia.

Com seu característico bom humor, ele explica que o animal "talvez esteja com o olho direito faltando, mas tem um bom nariz", enquanto Lucky, o nome dado ao pequeno mamífero coberto de espinhos, fareja, já recuperado, entre algumas folhas.

Em várias mensagens, é possível ver como a equipe da AFP cuida do animal, dando-lhe água para beber com pequenos instrumentos médicos, como uma mamadeira, ou criando um abrigo improvisado com uma caixa de munições.

Soldin, que cobriu a guerra desde o seu início em 2022 e gravou inúmeros vídeos na linha de frente, sabia que esse pequeno momento alegre não mudava em nada a grave situação na Ucrânia.

"No meio dessa bela história, não se esqueçam de que essa guerra sangrenta continua e que há milhões de deslocados; ajudem-nos com doações para ONGs", escreveu ele no fim de sua sequência de tuítes.

