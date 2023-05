PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA CONFLITO IMPRENSA: Homenagens pela morte do jornalista da AFP Arman Soldin na Ucrânia

=== UCRÂNIA CONFLITO IMPRENSA ===

KIEV:

Homenagens e condolências pela morte do jornalista da AFP na Ucrânia

A morte na Ucrânia do jornalista da AFP Arman Soldin, de 32 anos, em um ataque com foguetes, suscitou nesta quarta-feira(10) uma onda de mensagens de condolências e de reconhecimento a seu "talento" e "coragem".

(Ucrânia conflito imprensa Rússia)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

EL PASO:

EUA tem 24.000 agentes na fronteira com o México em antecipação ao caos

Antecipando uma situação "caótica", o presidente Joe Biden conta com 24.000 agentes na fronteira com o México para atender os migrantes que usam "vias legais" para entrar no país e expulsar os demais, quando uma regra vinculada à pandemia está prestes a expirar na quinta-feira (11).

(EUA México migração, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CIUDAD JUAREZ:

No caminho para os EUA, migrantes enfrentam um labirinto legal

Ignoramos o que está acontecendo", diz Michel, em Ciudad Juárez, no norte do México, onde milhares de migrantes como ele permanecem presos em um emaranhado de passos legais para poderem cruzar para os Estados Unidos.

(EUA diplomacia México migração migrantes)

GUAYAQUIL:

Cerro Blanco, a 'ilha' verde de Guayaquil ameaçada pelo desmatamento

Imensas crateras perfuram o corredor de árvores que cerca a cidade equatoriana de Guayaquil e se arrasta até o Peru. Cerro Blanco é hoje uma "ilha" com fauna e flora excepcionais, mas ameaçadas por pedreiras, construções e desmatamento

(Equador Peru meio ambiente florestas animais mineração)

-- EUROPA

GENEBRA:

Chuva de críticas por venda na Suíça de joias de milionária ligada ao nazismo

Joias pertencentes a uma milionária austríaca, cujo marido alemão fez fortuna diante o regime nazista, serão leiloadas nesta quarta-feira (10) em Genebra, apesar das críticas de organizações que lutam contra o antissemitismo e pedem a suspensão da venda.

(Suíça história Áustria luxo leilão jóias guerra judeus Alemanha nazismo, 570 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Jornal britânico processado pelo príncipe Harry pede desculpas durante julgamento

Acusado pelo príncipe Harry, caçula de Charles III, e por outros famosos por coletar ilegalmente informações sobre eles, o jornal britânico The Mirror pediu desculpas nesta quarta-feira (10) na abertura de seu julgamento em Londres.

(GB mídia justiça gente realeza, 410 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Ex-primeiro-ministro do Paquistão permanece em prisão provisória em meio a protestos

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan foi colocado em prisão provisória nesta quarta-feira (10) por uma acusação de corrupção, um dia após sua detenção inesperada, que provocou protestos violentos em todo o país.

(Paquistão justiça corrupção política, 690 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Foguetes lançados de Gaza contra Israel após novos ataques de Israel

Vários foguetes foram lançados nesta quarta-feira (10) da Faixa de Gaza contra Israel, após operações do exército israelense que deixaram 16 mortos desde terça-feira no território palestino, além de outras duas vítimas fatais na Cisjordânia.

(Israel Palestinos conflito, 760 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Festival de Cannes se prepara para edição com vários astros de Hollywood

A 76ª edição do Festival de Cannes começa na terça-feira da próxima semana (16), um evento repleto de estrelas de Hollywood e de homenagens a cineastas como Pedro Almodóvar e Martin Scorsese, além da grande expectativa provocada pelos trabalhos de diretores da Ásia e África.

(Cannes2023 França Mulheres gente cinema , 530 palavras, já transmitida)

PARIS:

O lento caminho para a paridade de gênero no Festival de Cannes

A paridade avança, mas ainda resta um caminho a percorrer no 76º Festival de Cannes, com sete diretoras de um total de 21 filmes na disputa pela Palma de Ouro.

(Cannes2023 França Mulheres gente cinema, 620 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões entre Milan e Inter de Milão

