Justiça de NY devolve à China esculturas apreendidas no Metropolitan Museum

A justiça de Nova York devolveu na terça-feira (9) à China duas esculturas funerárias de pedra do século VII avaliadas em 3,5 milhões de dólares, objeto de tráfico internacional e apreendidas no Metropolitan Museum of Art.

Um tribunal do estado de Nova York iniciou há mais de dois anos uma grande campanha de restituição de antiguidades roubadas de quase 20 países, que acabaram em museus e galerias da cidade, incluindo o prestigioso Met.

Após uma cerimônia de restituição no consulado geral da China em Nova York, o promotor de Manhattan, Alvin Bragg, anunciou em um comunicado "a restituição ao povo chinês de duas esculturas de pedra do século VII de um catafalco funerário, avaliadas em 3,5 milhões de dólares".

As obras, extraídas de túmulos no início da década de 1990, foram posteriormente retiradas da China. E "de 1998 até sua apreensão em 2023, as antiguidades foram emprestadas ao Metropolitan Museum of Art (Met) por (parte de) Shelby White por quase três décadas", disse Bragg.

Shelby White, 85 anos, é uma investidora e filantropa americana do Met. A justiça de NY apreendeu quase 20 obras de arte roubadas na residência da colecionadora entre entre 2021 e 2022, segundo a imprensa especializada.

Com o trabalho do promotor Bragg, mais de 950 peças avaliadas em mais de 165 milhões de dólares foram devolvidas a 19 países desde janeiro de 2022, incluindo Camboja, Índia, Paquistão, Egito, Iraque, Grécia, Turquia e Itália.

