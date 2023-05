Inter vence Milan (2-0) e abre vantagem nas semis da Champions

A Inter de Milão venceu nesta quarta-feira o Milan por 2 a 0, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, e se aproximou da decisão do dia 10 de junho, em Istambul.

Em um grande início de jogo, a Inter saiu na frente com gols do bósnio Edin Dzeko (8') e do armênio Henrik Mkhitaryan (11'), mas não conseguiu aumentar a diferença no placar apesar da superioridade que mostrou sobre o rival na partida.

bur-mcd/cb