Homenagens e condolências pela morte do jornalista da AFP na Ucrânia

A morte na Ucrânia do jornalista da AFP Arman Soldin, de 32 anos, em um ataque com foguetes, suscitou uma onda de mensagens de condolências e de reconhecimento a seu "talento" e "coragem" nesta quarta-feira (10).

Soldin perdeu a vida na terça-feira em um ataque com foguetes no leste da Ucrânia, perto da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates nos últimos meses entre as forças russas e ucranianas.

Nesta quarta, a ministra de Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, elogiou a "coragem" de Soldin e qualificou seu trabalho como "essencial" para conhecer os fatos em torno da guerra na Ucrânia.

O ministro da Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, culpou a Rússia por sua morte e afirmou que os responsáveis devem prestar contas.

"Nossas condolências à família e aos amigos de Arman, e gratidão por sua coragem", disse o ministro em mensagem publicada nas redes sociais.

Pavlo Kyrylenko, governador da província (oblast) de Donetsk, onde o jornalista morreu, expressou condolências a seus familiares e amigos, e agradeceu a "todos os que, arriscando suas vidas, seguem contando a verdade sobre nossa guerra".

"Estamos todos consternados", declarou, nesta quarta, o diretor de Informação da Agence France-Presse, Phil Chetwynd.

"Arman era muito querido por todos os seus colegas" e "sua morte [...] é terrivelmente dolorosa para todos nós", afirmou.

Soldin estava junto com quatro colegas, que saíram ilesos do ataque. A equipe estava perto de militares ucranianos, quando se viu sob os foguetes Grad.

Todos se jogaram no chão para tentar se proteger, mas Soldin foi atingido pelos projéteis.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França anunciou que está investigando a morte do repórter como um possível crime de guerra.

A investigação está a cargo do Escritório Central de Combate aos Crimes contra a Humanidade e os Crimes de Ódio, que tentará determinar as circunstâncias do falecimento.

Arman Soldin, francês nascido na Bósnia e Herzegovina, disse uma vez que gostaria de contar histórias de pessoas deslocadas por conflitos, devido à experiência de sua própria família ao fugir da guerra.

O membro bósnio da Presidência tripartite do país, Denis Becirovic, condenou o assassinato de Soldin, qualificando sua morte como "grande perda" e de "dolorosa lembrança" dos riscos enfrentados pelos jornalistas no front.

O governo da Rússia expressou sua "tristeza" pela morte de Soldin. "Devemos entender as circunstâncias da morte deste jornalista", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) pediu às autoridades francesas e ucranianas uma "investigação aprofundada".

Desde o anúncio da morte de Arman na tarde de terça-feira, muitos veículos de comunicação franceses e internacionais começaram a enviar mensagens de condolências à AFP.

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou a "coragem" de Arman, que "desde as primeiras horas do conflito estava no front para mostrar os fatos".

O Ministério da Defesa ucraniano destacou Soldin como um jornalista que queria "informar a verdade ao mundo", enquanto o governo britânico elogiou seu trabalho "vital" na Ucrânia.

A Casa Branca, por sua vez, afirmou que "o mundo tem uma dívida com Arman".

Jornalista experiente, Soldin foi correspondente em Londres e era coordenador de vídeo na Ucrânia desde setembro de 2022. Regularmente seguia para o front de batalha.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Soldin se ofereceu para ser um dos primeiros enviados especiais da AFP.

Ele está entre os pelo menos 11 profissionais de mídia, entre repórteres, guias e motoristas de jornalistas, que morreram na Ucrânia desde o começo da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, segundo um levantamento das ONGs especializadas RSF e Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

