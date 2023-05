Governo britânico elogia o papel 'vital' do jornalista Arman Soldin na Ucrânia

O governo britânico elogiou nesta quarta-feira (10) o papel "vital" que Arman Soldin, jornalista da AFP morto em uma explosão na Ucrânia, desempenhava na cobertura do conflito desde o começo da ofensiva russa há mais de um ano.

"Arman era um jornalista talentoso e valente", declarou o porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak para a imprensa, "e sua morte é obviamente devastadora para quem o conhecia".

"O jornalismo continua iluminando a escuridão dessa guerra, e o trabalho de Arman era vital para isso", afirmou.

Acrescentou que "é claro que qualquer morte nesta invasão desnecessária é trágica e nossas condolências permanecem com todos aqueles que perderam entes queridos durante o conflito".

Soldin, de 32 anos, e seus companheiros da AFP foram atacados por foguetes Grad na terça-feira (9) enquanto estavam com as tropas ucranianas nas redondezas de Chasiv Yar, na região do Donbass, no leste da Ucrânia.

O coordenador de vídeo morreu quando um foguete caiu perto de onde ele estava. O restante da equipe saiu ilesa.

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, um firme defensor da Ucrânia e de seu presidente Volodimir Zelensky, prestou sua própria homenagem a Soldin.

"É devastador saber da morte de Arman Soldin e envio minhas condolências à sua família, amigos e colegas", tuitou o ex-jornalista.

Johnson defende que "é um lembrete do perigo mortal enfrentado pelos jornalistas que cobrem conflitos em todo o mundo".

Soldin, que trabalhava na AFP desde 2015, trabalhou no escritório da agência em Londres antes de se juntar a uma equipe especial para cobrir a guerra na Ucrânia.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Londres disse estar "profundamente chocada e triste" com sua morte.

jit-acc/mb/ms