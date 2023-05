Frankfurt vai receber duas partidas da temporada regular da NFL em novembro

Após o sucesso do primeiro jogo da NFL na Alemanha em novembro de 2022, dois jogos da temporada regular serão disputados em Frankfurt nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, anunciou a Liga Norte-Americana de Futebol nesta quarta-feira em um comunicado.

No âmbito dos 544 jogos de sua temporada regular 2023-2024, a NFL realizará cinco partidas no continente europeu.

O Kansas City Chiefs (atual campeão) enfrentará o Miami Dolphins no dia 5 de novembro, no Waldstadion, em Frankfurt, onde o clube de futebol Eintracht costuma disputar seus jogos.

Uma semana depois, o New England Patriots enfrentará o Indianapolis Colt no mesmo estádio, que tem capacidade para 47 mil espectadores e também receberá jogos da Euro-2024.

Além de Frankfurt, Londres também será sede europeia na próxima NFL, com três jogos: Atlanta Falcons-Jacksonville Jaguars (1º de outubro em Wembley), Jaguars-Buffalo Bills (8 de outubro no Tottenham Hotspur Stadium) e Baltimore Ravens-Tennessee Titans (15 de outubro, também no estádio do Tottenham).

A NFL realiza jogos da temporada regular fora da América do Norte desde 2007, seguindo o modelo adotado pelo basquete da NBA desde 1990.

O primeiro jogo da NFL na Alemanha foi disputado em 13 de novembro de 2022 na Allianz Arena, em Munique, entre o Tampa Bay Buccaneers e o Seattle Seahawks, diante de 67.000 espectadores.

tba/dr/aam/cb