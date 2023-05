Especialistas recomendam uso de pílula anticoncepcional sem receita nos EUA

Um painel americano de especialistas votou, nesta quarta-feira (10), a favor de que as pílulas de controle da natalidade sejam disponibilizadas sem receita, uma decisão apoiada por defensores dos direitos reprodutivos, especialmente depois que a Suprema Corte anulou o direito constitucional ao aborto.

O painel independente votou por unanimidade que os benefícios de permitir que a medicação Opill seja vendida sem receita médica superam os possíveis riscos. Os especialistas consideraram, também, que a medida diminuiria os obstáculos associados ao encaminhamento para consultas médicas, que afeta de forma desproporcional as populações menos favorecidas.

"Acredito que a eficácia e a segurança desta forma de controle da natalidade foram estabelecidas há mais de meio século", disse Jolie Haun, do Hospital de Veteranos James A. Haley, membro do painel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os votos do comitê costumam ser aceitos pela agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, o que significa que a pílula produzida pelo laboratório HRA Pharma poderia estar disponível sem receita nas próximas semanas.

Sua aprovação é provável, mas não é certa. Cientistas da FDA têm apontado preocupações com o impacto potencial em pessoas com diagnósticos atuais ou passados de câncer de mama, e com o possível mau uso da pílula.

O incentivo ao acesso a uma pílula sem prescrição médica tem ganhado relevância após a decisão da Suprema Corte de revogar o direito constitucional ao aborto, na origem de várias proibições e restrições severas em estados conservadores.

A medida tem tido o apoio de grupos de especialistas em saúde, como a Associação Médica Americana e o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia.

ia/md/ag/gm/mvv/rpr