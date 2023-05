Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a oferta e o preço de US$ 700 milhões do valor principal agregado de suas Notas Sênior de 4,375% com vencimento em 2028, US$ 700 milhões do valor principal agregado de suas Notas Sênior de 4,650% com vencimento em 2033 e US$ 600 milhões do valor principal agregado de suas Notas Sênior de 5,150% com vencimento em 2053.

A oferta foi feita segundo uma declaração de registro efetiva submetida pela The Estée Lauder Companies Inc. junto à Comissão de Valores Mobiliários e com vigência a partir de 20 de maio de 2021. O encerramento da oferta deverá ocorrer por volta de 12 de maio de 2023.

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir que podem incluir despesas operacionais, capital de giro, despesas de capital e resgate e pagamento de empréstimos de curto ou longo prazo, incluindo títulos comerciais pendentes à medida que forem vencendo. Na pendência de qualquer aplicação específica, a Empresa poderá inicialmente investir fundos em títulos negociáveis de curto prazo.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. e MUFG Securities Americas Inc. são os administradores conjuntos da oferta. Cópias do suplemento e do prospecto anexo podem ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contato com a BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Prospectus Department, pelo telefone gratuito 1-800-294-1322; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone gratuito 1-800-831-9146 ou por e-mail em [email protected] ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 1-866-803-9204.

Uma cópia eletrônica do suplemento e do prospecto anexo também estará disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários em http://www.sec.gov.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de tais notas, e estas notas não serão vendidas em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer uma dessas jurisdições. Uma declaração de registro referente às notas entrou em vigor em 20 de maio de 2021, sendo esta oferta feita por meio de um complemento de prospecto.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com cabelos, sendo um administrador de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

