Comunicado do Business Wire :TenCate Protective Fabrics

Em 20 de abril de 2023, a TenCate Protective Fabrics - líder em tecidos resistentes ao fogo - lançou sua mais recente inovação: um tecido elástico inerentemente resistente ao fogo chamado Tecasafe® 360+.

Com base na reputação confiável de um amplo portfólio de produtos de proteção, o Tecasafe® 360+ representa a próxima evolução do vestuário de trabalho, combinando a proteção de tecidos resistentes ao fogo (FR) com o conforto e a facilidade de uso da tecnologia elástica inerente.

No limiar entre uniforme de trabalho e roupa casual, o Tecasafe® 360+ é a representação do tecido protetor da tendência de conforto elástico que conquistou os maiores mercados de vestuário de consumo nos últimos anos.

Ao combinar uma mistura patenteada de materiais resistentes ao fogo inerentes com as inovadoras qualidades de elasticidade das fibras XLANCE®, o Tecasafe® 360+ responde a tudo o que os profissionais modernos de tecidos resistentes do fogo solicitavam: segurança, conforto e uma linda aparência.

"Adicionar a tecnologia elástica ao vestuário resistente ao fogo inerente representa um momento decisivo para um mundo de usuários finais que confiam em tecidos resistentes ao fogo para se manterem seguros e confortáveis no trabalho", disse Michael Laton, vice-presidente de Estratégia Global e Inovação da TenCate Protective Fabrics (TCPF). "A nossa equipe tem a honra de compartilhar este momento significativo junto com nossos usuários finais, colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros."

Disponível nos mercados da América, Europa e Ásia-Pacífico, o lançamento mundial do Tecasafe® 360+ representa o primeiro lançamento mundial de um produto da TenCate Protective Fabrics - uma conquista importante no cumprimento do plano estratégico de cinco anos da fabricante têxtil.

Com a comercialização mundial, informações em vários idiomas sobre o tecido resistentes ao fogo de referência já estão disponíveis para todos os públicos na experiência virtual do Tecasafe® 360+.

Sobre a TenCate Protective Fabrics

Como líder mundial na produção de tecidos de proteção, a TenCate Protective Fabrics permite que milhões de pessoas no mundo inteiro sejam excelentes no que fazem. Gerações de profissionais da indústria em segurança industrial, bombeiros, médicos, militares e policiais confiam em nossos tecidos para segurança, conforto e confiança. Para saber mais, acesse tencatefabrics.com

