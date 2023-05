Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

A Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" ou a "Empresa") (NASDAQ: SVA), fornecedora líder de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou hoje que fornecerá sua vacina contra a COVID-19 inativada, CoronaVac® (cepas originais), para determinados grupos em Hong Kong. Além disso, a empresa colaborará com grupos locais de caridade para realizar doações, dando a mais crianças de Hong Kong acesso a vacinas gratuitas para se protegerem contra a COVID-19.

Em 31 de março de 2023, o governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong anunciou que, a partir de 20 de abril, os grupos de alto risco poderão receber doses gratuitas das vacinas para COVID-19, enquanto os grupos de baixo risco, incluindo crianças, só poderão para receber suas vacinas no mercado privado através do método de pago por contra própria. O fornecimento do CoronaVac® pela SINOVAC deve atender às necessidades desses grupos de baixo risco, ao mesmo tempo em que ajuda a lidar com futuros surtos potenciais de COVID-19. As consultas de imunização podem ser feitas diretamente em instituições médicas e clínicas privadas.

"A luta contínua da SINOVAC contra a COVID-19 é baseada em nossa missão de 'fornecer vacinas para eliminar doenças humanas'", disse Yin Weidong, presidente, presidente e CEO da SINOVAC. "Desde o desenvolvimento da vacina para COVID-19 até a obtenção de aprovações de mercado, desde o primeiro carregamento do CoronaVac® para Hong Kong há 800 dias até o lançamento de um programa público massivo de vacinação, a SINOVAC e Hong Kong tomaram medidas juntas para emergir da crise causada pela pandemia. Com o futuro em mente, a SINOVAC continua comprometida em atender às necessidades de saúde pública."

O CoronaVac® é a primeira vacina contra a COVID-19 a ser usada em crianças a partir dos três anos de idade, de acordo com a lista de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde março de 2023, o CoronaVac® foi autorizado para uso em mais de 60 países, regiões e organizações internacionais. A oferta mundial cumulativa supera 2,9 bilhões de doses.

Vários estudos publicados mostraram que o CoronaVac® tem um bom perfil de segurança para pessoas saudáveis, bem como para pessoas com condições especiais de saúde, reduzindo efetivamente doenças graves e mortes relacionadas à COVID-19. Durante o surto da variante ômicron em Hong Kong, os adultos vacinados com três doses apresentaram mais de 90 % de proteção contra doenças graves ou fatais. A eficácia da vacina contra doenças moderadas a graves demonstrou ser tão alta quanto 95,8 % em crianças/adolescentes de três a 18 anos que receberam duas doses.

A hospitalização e os efeitos a longo prazo da COVID-19 podem ser graves, principalmente entre as crianças, ressaltando a necessidade de vacinas e reforços acessíveis.

Durante a quinta onda da pandemia em Hong Kong, em 2022, pesquisadores da Universidade de Hong Kong analisaram 1.144 casos de crianças de 11 anos ou menos hospitalizadas devido à COVID-191. A análise constatou que foram registradas duas mortes (0,2 %) entre os 1.144 casos durante a onda inicial da ômicron; 21 crianças (1,8 %) necessitaram de internação na UTI pediátrica e o risco relativo foi maior para a ômicron do que para o vírus influenza. O número de complicações neurológicas foi de 15 % para a ômicron, superior ao dos vírus influenza e parainfluenza.

As consequências duradouras das condições pós-COVID, incluindo a síndrome inflamatória multissistêmica (SIM-C) e a COVID prolongada, podem resultar em problemas de saúde persistentes para crianças, como danos ao sistema nervoso central, deterioração da memória e insônia, mesmo que se recuperem da infecção inicial. É crucial reconhecer que o impacto na saúde das crianças não deve ser subestimado.

"Para reduzir o risco de infecção entre as crianças e levar em consideração que a maioria das crianças não pertence ao grupo prioritário de doses de reforço gratuitas, a SINOVAC elaborou um plano de doação de vacinas", afirmou Helen Yang, diretora comercial da SINOVAC. "Em seu estágio inicial, planejamos fornecer milhares de doses gratuitas do CoronaVac® para crianças/adolescentes de três a 12 anos em Hong Kong, incluindo residentes locais e não locais. A SINOVAC está buscando ativamente oportunidades de colaboração e tem conversado com organizações de Hong Kong para explorar a viabilidade da vacinação gratuita. Esperamos trazer esse benefício para a comunidade local o mais rápido possível."

Algumas regiões, incluindo a maioria dos mercados na Europa e na América, atualmente não possuem o fornecimento de vacinas inativadas contra a COVID-19 para crianças, o que deixa os pais que preferem a segurança e a eficácia das vacinas inativadas com opções limitadas. A SINOVAC está abordando essas preocupações ao fornecer ao mercado privado de Hong Kong sua vacina para COVID-19 inativada, oferecendo assim uma solução viável a esses pacientes.

-0- *T DataEvento 28 de janeiro de 2020 SINOVAC estabeleceu e lançou um novo projeto de pesquisa e desenvolvimento de vacina contra a COVID-19 13 de junho de 2020 A SINOVAC anunciou um estudo clínico de Fase I/II de sua nova vacina contra a COVID-19, mostrando que a vacina era segura e eficaz na produção de anticorpos neutralizantes 16 de fevereiro de 2021 O professor Lau Chak-sing, organizador do Comitê Consultivo de Especialistas em Vacinas de Hong Kong, anunciou a revisão dos dados do comitê para o CoronaVac®. Os resultados mostraram que os benefícios do CoronaVac® superam os riscos. O comitê recomendou a vacina ao governo 19 de fevereiro de 2021 Dentro de 72 horas após a recomendação do comitê consultivo, o primeiro lote de um milhão de doses do CoronaVac® chegou a Hong Kong vindo de Pequim. Hong Kong lançou, posteriormente, um programa de vacinação contra a COVID-19 em larga escala 2 de junho de 2022 O CoronaVac® foi validado pelo procedimento da lista de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS) 20 de fevereiro de 2022 As doações da Fundação SINOVAC para Hong Kong ajudaram as comunidades locais na luta contra a pandemia da COVID-19 14 de abril de 2022 Em cooperação com HKU e Gleneagles Hospital, a vacina contra a COVID-19 inativada da SINOVAC (variante ômicron) foi aprovada para ensaios clínicos em Hong Kong 4 de agosto de 2022 Crianças entre seis meses e três anos de idade foram elegíveis para receber o CoronaVac®. Para ajudar o público a completar sua vacinação o mais rápido possível, Hong Kong abriu vários novos centros de vacinação. 16 de dezembro de 2022 O CoronaVac® foi totalmente registrado em Hong Kong segundo a Portaria de Farmácia e Venenos (Cap 138). É uma das primeiras vacinas contra a COVID-19 aprovadas para registro oficial em Hong Kong 10 de maio de 2023 SINOVAC anunciou o fornecimento da vacina contra a COVID-19 inativada CoronaVac® (cepa original) para o mercado privado de Hong Kong, com planos de doar vacinas gratuitas contra a COVID-19 para crianças *T

HKSAR news.gov.hk: Artigo em chinês do professor Lo Chung Mo, datado de 15 de setembro de 2022. https://www.news.gov.hk/chi/2022/09/20220915/20220915_145920_647.html

Sobre a SINOVAC

A Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) é uma empresa biofarmacêutica com sede na China que se concentra em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e comercialização de vacinas que protegem contra doenças infecciosas humanas.

O portfólio de produtos da SINOVAC inclui vacinas contra a COVID-19, infecção por enterovírus 71 (EV71), doença mão-pé-boca (HFMD), hepatite A, varicela, influenza, poliomielite, doença pneumocócica e caxumba.

A sua vacina contra a COVID-19, chamada CoronaVac®, foi aprovada para uso em mais de 60 países e regiões no mundo todo. A vacina contra hepatite A, Healive®, superou os requisitos de pré-qualificação da OMS em 2017. A vacina contra EV71, Inlive®, é uma vacina inovadora segundo os "Produtos Biológicos Preventivos de Categoria 1" e comercializada na China desde 2016. Em 2022, a vacina inativada contra a poliomielite (sIPV) e a vacina contra a varicela da SINOVAC foram pré-qualificadas pela OMS.

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é a única fornecedora da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®, para o programa de armazenamento do governo chinês.

A SINOVAC se dedica continuamente à pesquisa e ao desenvolvimento de novas vacinas, com mais produtos combinados em sua linha de fabricação, explorando constantemente as oportunidades do mercado internacional. A Empresa planeja realizar um comércio e cooperação mais amplos e profundos com outros países e organizações empresariais e industriais.

Para mais informações, acesse o site da SINOVAC: www.sinovac.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Sinovac Biotech Ltd. Equipe de RP [email protected]

