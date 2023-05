Comunicado do Business Wire :Nexsan

A Nexsan anunciou hoje que ultrapassou a meta agressiva de lucro para o primeiro trimestre. Após ser adquirida pela Serene Investment Management LLC em fevereiro, a gestão da Serene rapidamente colocou a Nexsan nos trilhos para crescimento, inovação e rentabilidade.

Sob essa nova gestão, a primeira ação da Serene Investment Management LLC foi trazer líderes de tecnologia experientes para promover uma nova era de crescimento e resultados a partir de nova visão de inovação, entrega de produtos de alta contínuos e de satisfação incomparável de clientes. Um desses líderes experientes de tecnologia é o novo CEO da Nexsan, Dan Shimmerman, que conta com um histórico de sucesso na entrega de visão estratégica, execução e valor para todas as partes interessadas no setor de tecnologia.

"O futuro é incrivelmente promissor para toda a Nexsan, incluindo nossos clientes e parceiros leais," explica o CEO da Nexsan, Dan Shimmerman. "A gestão da Serene está comprometida a investir na empresa e impulsionar o crescimento contínuo. Nos foi fornecido o capital essencial necessário para seguir inovando e entregando soluções de armazenamento de dados econômicas e altamente confiáveis que excedem as demandas específicas e fundamentais há mais de 20 anos."

Como parte da aquisição no início do ano, a Serene manteve funcionários e líderes centrais para garantir continuidade dos negócios e seguir o compromisso da Nexsan de excelente experiência de suporte ao cliente. Ao longo da aquisição e reestruturação, a Serene tem sido firme em manter o alto nível do suporte ao cliente da Nexsan que inclui cobertura e presença global da equipe de suporte.

No ínterim, a Nexsan negociou bons contratos de aliança estratégica com sua rede global de parceria para estabilizar a cadeia de suprimentos e iniciar o serviço continuado para todos os clientes finais e fornecedores.

No início de abril, a Nexsan também participou do show centenário da NAB (Associação Nacional de Emissoras dos Estados Unidos) em Las Vegas, Nevada para demonstrar confiabilidade, economia e inovação contínua nas linhas de produtos marquee SAN e de armazenamento de arquivos que inclui E-Series, Unity e os avanços empolgantes do cofre de dados Assureon.

Para mais informações sobre o futuro dos produtos empresariais de armazenamento da Nexsan, acesse https://www.nexsan.com/products-landing/.

Para mais informações sobre os principais usos da Nexsan, acesse https://www.nexsan.com/whats-your-business/.

Sobre a Nexsan®

A Nexsan® é líder global em possibilitar clientes a armazenar com segurança, proteger e gerenciar dados. Constituída em 1999, a Nexsan conquistou reputação por entregar armazenamento mais confiável, seguro e econômico, ao mesmo tempo em que mantém a agilidade para seguir entregando soluções de armazenamento e gestão de dados com propósito que atendem os requisitos de TI, dos negócios e orçamentários complexos e em constante mudança. A tecnologia patenteada da Nexsan é ideal para diversos usos incluindo setor financeiro, de saúde e ciências da vida, governamental, militar, aplicação da lei, educacional, mediático e de entretenimento e de centrais de atendimento. Para mais informações, acesse: www.nexsan.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005035/pt/

Contato

Matthew Pugh 443-527-1552 [email protected]

