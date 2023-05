Comunicado do Business Wire :DXP Enterprises, Inc.

A DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ:DXPE)anunciou hoje que reagendará a divulgação dos seus lucros do primeiro trimestre de 2023 e a teleconferência anteriormente agendada para 10 de maio de 2023. O reagendamento é resultado do tempo extra necessário para finalizar os demonstrativos financeiros da empresa, que fará um novo anúncio sobre o novo horário da divulgação e da teleconferência assim que possível, mas antecipa que a teleconferência acontecerá antes do final de semana.

A Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 fornece um "porto seguro" para as declarações prospectivas. Certas informações incluídas neste comunicado à imprensa (bem como as informações incluídas em declarações verbais ou outras declarações escritas feitas ou a serem feitas pela empresa) contêm declarações que são prospectivas. Tais informações prospectivas envolvem riscos importantes e incertezas que podem afetar significantemente os resultados previstos no futuro; e, assim, tais resultados podem diferir daqueles expressados em qualquer declaração prospectiva feita pela empresa ou em nome dela. Esses riscos e incertezas, incluem, mas não se limitam à capacidade de obter o capital necessário, dependência na gerência existente, serviço de alavancagem e dívida, condições econômicas nacionais ou internacionais e mudanças nas preferências e atitudes dos clientes. Para mais informações, analise os registros da empresa na Comissão de Valores Imobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005434/pt/

Contato

DXP Enterprises, Inc. Kent Yee, 713-996-4700 Vice-presidente sênior, diretor financeiro www.dxpe.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.