Comunicado do Business Wire :BAI

BAI, uma organização independente sem fins lucrativos que oferece as percepções mais acionáveis do setor de serviços financeiros, abriu indicações para o 13o BAI Global Innovation Awards anual. Os prêmios são a principal homenagem à inovação para o setor de serviços financeiros, colocando o trabalho mais ousado, inteligente e transformador no centro da atenção. As inovações homenageadas variam de novas tecnologias poderosas a modos inovadores de aproveitar ideias digitais, desde avanços na experiência de clientes e funcionários até iniciativas de enriquecimento da comunidade.

O BAI Global Innovation Awards está aberto a organizações de serviços financeiros de todo o mundo, incluindo bancos, cooperativas de crédito, fintechs, consultores e prestadores de serviços. O programa oferece uma excelente plataforma para que as organizações mostrem sua cultura de inovação e sejam reconhecidas como líderes no setor. Os prêmios serão avaliados pelos jurados do Círculo de Inovação da BAI, um grupo internacional de inovadores e influenciadores do setor.

Pelo segundo ano, a BAI também reúne indicações para o prêmio BAI Rising Star. Este prêmio homenageia líderes promissores no setor de serviços financeiros. Os jurados irão buscar candidatos inovadores, apaixonados e intelectualmente curiosos que estejam criando um impacto positivo nos serviços financeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ganhadores dos prêmios BAI Global Innovation e BAI Rising Star serão reconhecidos nas mídias sociais e comunicados à imprensa, e terão a oportunidade de compartilhar suas inovações nos podcasts da BAI, webinars e noBAI Banking Strategies Newsletter.

Ganhadores anteriores e finalistas representam equipes de todo o mundo. As organizações incluem Bank of America, Banco Popular, BMO Harris, Citizens Financial Group, Commonwealth Bank of Australia, Emirates NBD, Fifth Third Bank, FNB South Africa, Standard Bank, TIAA e muitas outras.

As indicações serão aceitas até 30 de junho de 2023. Os finalistas serão anunciados em setembro de 2023 e os ganhadores reconhecidos em outubro de 2023. O formulário de indicação está disponível em https://www.bai.org/global-innovation-awards/.

Sobre a BAI

Como uma organização independente sem fins lucrativos, a BAI vem proporcionando as percepções mais acionáveis do setor de serviços financeiros durante mais de 95 anos, ao ajudar líderes a tomar decisões de negócios inteligentes todos os dias. Oferecemos pesquisas proprietárias e em profundidade a mais de 40 dos principais bancos dos EUA, apoiamos mais de 2.100 organizações de serviços financeiros com treinamento de conformidade e desenvolvimento profissional, fornecemos liderança de pensamento relevante e confiável mediante relatórios de BAI Banking Strategies, podcasts e webinars, bem como oferecemoseventos e programas especializados. Para mais informação, acesse www.bai.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005225/pt/

Contato

Kendall Carwile William Mills Agency 678-781-7224 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.