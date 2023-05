Comunicado do Business Wire :Ash & Maple Management

A Ash & Maple Management (A&M), uma das principais firmas globais de consultoria em gestão, tem o prazer de anunciar sua aliança estratégica com a LocalEyes, distinta firma de consultoria em conteúdo local e participação econômica com sede em Riade, Arábia Saudita. Localizada em Zurique, a A&M lida com os desafios empresariais dos clientes através de práticas de Estratégia de Crescimento, Organização, Pesquisa Executiva e de Diretoria, Desempenho e Cultura, e Localização.

Ash & Maple Management Partners with LocalEyes, Strengthening Middle East Presence and Enhancing Local Content & Economic Offset Consulting in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Essa aquisição importante fortalece a presença da A&M no Oriente Médio, aumentando sua capacidade de atender corporações multinacionais globais com operações no Reino da Arábia Saudita que requerem conteúdo local, compensação econômica e consultoria em localização.

A LocalEyes é uma firma de consultoria especializada em estratégias de conteúdo local, localização e compensação para clientes multinacionais em vários setores, como saúde, farmacêutica, fabricação industrial, defesa e aeroespacial, recursos naturais e tecnologia da informação. A firma se distingue no que se refere à viabilidade de localização, estudos do mercado, desenvolvimento da cadeia de suprimentos corporativa, desenvolvimento da capacidade local e práticas de gestão de projetos. Com um histórico sólido em consultoria de participação econômica, a LocalEyes tem um profundo entendimento dos cenários empresariais locais e mantém relações fundamentais com as principais partes interessadas do setor.

O sócio gerente regional da A&M, Aakash Keluskar, recebe a LocalEyes com entusiasmo como uma adição valiosa. Aakash garante que a aquisição significa um marco crucial na estratégia de expansão da A&M na Arábia Saudita, contando com a contribuição da proficiente equipe da LocalEyes com seu vasto conhecimento em consultoria em conteúdo local e compensação econômica. Essa parceria capacitará a A&M a capitalizar a expertise e o conhecimento local da LocalEyes para melhor atender seus clientes internacionais na região.

O fundador e CEO da LocalEyes, Majed Aldeeri, expressou entusiasmo com a união de forças com a A&M, destacando a oportunidade de oferecer aos clientes serviços expandidos de consultoria dentro da participação econômica. Majed enfatizou sua empolgação com relação à parceria com uma firma global que tem os mesmos valores, está comprometida com resultados excepcionais e mantém uma presença sólida na Arábia Saudita.

A aliança também dará aos clientes da LocalEyes acesso à rede mundial de consultores da A&M, ampla expertise industrial em vários setores e soluções digitais avançadas. Os recursos sinérgicos e a dedicação mútua com o fornecimento de valor aos clientes criarão uma combinação formidável que beneficiará clientes na Arábia Saudita e além.

Informações sobre ambas as empresas podem ser encontradas em www.thelocaleyes.com e www.ashnmaple.com

*Fonte:AETOSWire

Contato

Aakash Keluskar, +966593359999 Majed Aldeeri, +966500504114

