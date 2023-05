Argentino Etcheverry será o primeiro adversário de Djokovic no Masters 1000 de Roma

O argentino Tomás Etcheverry, 61º do mundo, venceu nesta quarta-feira na primeira rodada do Masters 1000 de Roma e será o primeiro adversário do número 1 do mundo, Novak Djokovic, na capital italiana.

Etcheverry precisou de dois sets, 7-6 (9/7) e 6-3, para derrotar o jovem francês Luca Van Assche (85º). Já o astro sérvio está dispensado de jogar a primeira fase por ser cabeça-de-chave e vai estrear no torneio no duelo contra o argentino.

Djokovic é o atual campeão em Roma e busca o sétimo título no torneio, embora venha se recuperando de um problema no cotovelo que o impediu recentemente de participar do Masters 1000 em Madri, vencido no domingo pelo espanhol Carlos Alcaraz.

--- Masters 1000 de Roma

- Simples masculino - Primeira fase:

Tomás Etcheverry (ARG) x Luca Van Assche (FRA) 7-6 (9/7), 6-3

Stanislas Wawrinka (SUI) x Ilya Ivashka (BLR) 6-2, 6-4

Márton Fucsovics (HUN) x Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 6-2

Alexandre Muller (FRA) x Kyle Edmund (GBR) 6-1, 6-3

Alexander Bublik (CAZ) x Pedro Martínez (ESP) 6-3, 7-6 (7/4)

Laslo Djere (SRB) x Constant Lestienne (FRA) 6-1, 0-0 e abandono

Cristian Garín (CHI) x Pedro Cachín (ARG) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5)

Yibing Wu (CHN) x Richard Gasquet (FRA) 3-6, 6-3, 6-3

Sebastián Báez (ARG) x Juan Pablo Varillas (PER) 7-5, 6-3

Thanasi Kokkinakis (AUS) x Jaume Munar (ESP) 4-2 e abandono

