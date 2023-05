Argentina: Milei aponta defensora da ditadura como vice

O pré-candidato ultraliberal Javier Milei convidou nesta terça, 9, a deputada Victoria Villarruel para ser sua vice na corrida pela presidência da Argentina. O nome será anunciado oficialmente em 24 de junho, quando serão fechadas as listas.

Villarruel é colega de partido do deputado e defende a revisão histórica da ditadura militar argentina, responsável pela morte e desaparecimento de milhares de pessoas entre 1976 e 1983.

Ela é filha do tenente-coronel reformado Eduardo Marcelo Villarruel, morto em 2021, um veterano da Guerra das Malvinas, que foi preso em 1987 por se recusar a jurar à Constituição.

Milei já havia anunciado que escolheria uma mulher para ser sua vice na chapa do partido Liberdade Avança, de direita radical. Os dois são muito próximos e ambos são membros do bloco que se classifica como libertário no Congresso argentino.

Radicalismo

A advogada de 48 anos é apontada como um perfil mais discreto no Congresso, mas com opiniões tão polêmicas quanto às de Milei.

Villarruel questiona o número de desaparecidos da ditadura e já afirmou, sem provas, que "os terroristas que realizaram ataques, nos anos 70, tomaram o poder, reescreveram a história e garantiram a impunidade". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

