Técnico Oliver Glasner deixará comando do Eintracht Frankfurt na próxima temporada

Oliver Glasner deixará o cargo de treinador do Eintracht Frankfurt no final desta temporada, um ano antes do fim do contrato, depois dos maus resultados da equipe nas últimas semanas, que também têm causado tensões internas, informou o clube em um comunicado divulgado nesta terça-feira.

O técnico austríaco de 48 anos levou o time de Frankfurt à conquista da Liga Europa na última temporada e pode se despedir com mais um título, caso o Eintracht vença a Copa da Alemanha no dia 3 de junho contra o RB Leipzig, em Berlim.

Apesar dessas vitórias e de um bom início de temporada, o Eintracht está há dez jogos consecutivos sem vencer e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Napoli por um retumbante 5 a 0 no placar agregado.

A nove rodadas do fim da Bundesliga, o Eintracht ocupa o 9º lugar, cinco pontos atrás do Bayer Leverkusen, sexto e último que se classificaria para as competições europeias (no caso, a Conference League).

O clima no clube também piorou nas últimas semanas entre o técnico e seus dirigentes devido aos diferentes pontos de vista na preparação do elenco para a próxima temporada e a possível transferência para o Bayern de Munique do atacante francês Randal Kolo, destaque da equipe de Glasner nos últimos dois anos, desde que chegou vindo do Wolfsburg.

