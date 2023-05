Setor do estádio da Atalanta é fechado por gritos racistas contra Vlahovic

Um setor da arquibancada do estádio da Atalanta, em Bérgamo, ficará fechado durante um jogo como forma de punição depois dos insultos discriminatórios contra o atacante sérvio da Juventus Dusan Vlahovic, informou nesta terça-feira a Serie A italiana.

Vlahovic, autor do segundo gol da vitória da Juve (2 a 0), foi algo de gritos racistas em várias ocasiões no final da partida procedentes de "80% dos 9 mil ocupantes" do setor norte do Gewiss Stadium, segundo a comissão disciplinar.

Esses gritos se repetiram apesar da intervenção dos jogadores da Atalanta e das vaias do restante do público.

Contrariado com os insultos, Vlahovic recebeu cartão amarelo por ter pedido silêncio aos torcedores locais depois de comemorar seu gol, marcado nos acréscimos do segundo tempo (90'+9).

Após o jogo, o lateral brasileiro Alex Sandro, companheiro do sérvio na Juve, pediu "uma lei mais severa" contra manifestações de racismo.

Os incidentes racistas são frequentes nos estádios italianos. Os torcedores da Juventus também foram protagonistas de gritos discriminatórios contra o atacante belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão, durante um jogo da Copa da Itália no início de abril.

Lukaku foi expulso em seguida, ao receber o segundo cartão amarelo por ter comemorado um gol de forma considerada provocadora.

