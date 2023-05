Putin acusa Ocidente de desencadear 'guerra' contra a Rússia

O presidente Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (9) que o mundo está em um "ponto de inflexão" e que os países ocidentais desencadearam uma "guerra" contra a Rússia, antes de prometer a "vitória", durante um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou.

"A civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra foi desencadeada contra nossa pátria", disse Putin, diante de milhares de soldados e políticos russos reunidos para celebrar a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.

"Nada é mais importante agora que a tarefa militar de vocês. A segurança do país depende, hoje, de vocês. O futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês", declarou aos soldados, incluindo centenas que participaram na ofensiva na Ucrânia.

"Cumpram suas missões militares com honra, combatam pela Rússia", acrescentou, antes de clamar: "Pela Rússia, por nossas corajosas Forças Armadas, pela vitória! Hurra!"

Putin também criticou as "elites ocidentais globalizadas", acusadas de levar os povos a confrontos e de "provocar conflitos sangrentos".

"O objetivo deles, e não há nada de novo aqui, é conseguir o colapso e a destruição de nosso país", disse o presidente russo, que justifica ofensiva contra a Ucrânia como uma medida para defender a Rússia diante de uma suposta agressão ocidental.

Após o breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha da Moscou, com bandeiras russas e soviéticas.

As celebrações, organizadas a cada ano para celebrar a vitória contra a Alemanha nazista em 1945, acontecem este ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha.

