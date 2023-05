Modric lamenta empate do Real contra o City e diz que confronto continua 'aberto'

O meia croata Luka Modric, do Real Madrid, considerou nesta terça-feira que o time espanhol merecia mais do que o empate em 1 a 1 contra o Manchester City no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, no Santiago Bernabéu.

"Fizemos um bom jogo, acho que eles não criaram muito. Tivemos mais oportunidades e foi uma pena sofrer o gol", disse Modric à plataforma Movistar+, acrescentando que "segue tudo aberto" no confronto.

O jogador admitiu que a equipe merengue não foi bem nos primeiros 30 minutos e foi dominada pelo City.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Fomos pacientes esperando nossa oportunidade, eles tendo a bola não criaram muito. Nós sofremos, aguentamos e depois do gols melhoramos na pressão com a bola", analisou o croata.

"Acho que merecíamos mais, mas o resultado é positivo. Vamos (a Manchester) com a mesma confiança de que podemos ganhar", concluiu.

gr/mcd/cb