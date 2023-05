Milan e Inter fazem duelo local por vaga na final da Champions

Milão vai se transformar nesta quarta-feira (10) no epicentro do futebol europeu, como não acontecia há duas décadas, com um clássico entre Milan e Inter valendo vaga na final da Liga dos Campeões.

A cidade, a única a ter dois clubes campeões da Europa, terá uma de suas equipes na final de 10 de junho em Istambul, contra Manchester City ou Real Madrid.

Resta saber se será o time 'rossonero', dono de sete Champions (a última em 2007), ou os 'nerazzurri', três vezes campeões (a última em 2010).

Se a outra semifinal entre o City de Pep Guardiola e o Real Madrid de Carlo Ancelotti talvez coloque frente a frente os dois melhores times em termos de jogo, o 'Derby della Madonnina' é um ponto alto de paixão e história entre dois grandes rivais, que se enfrentam pela 236ª vez.

"Não é um clássico, é 'o clássico'. Sabemos o que representa para o clube, para os jogadores, os torcedores", lembrou o técnico da Inter, Simone Inzaghi.

Na Champions, os dois rivais já se enfrentaram em quatro ocasiões, mas a última delas foi há quase 20 anos, quando a Serie A italiana contava com as maiores estrelas do futebol.

Em 2003, foi nas semifinais: o Milan se classificou graças a um gol marcado como visitante (0 a 0, 1 a 1), algo um tanto irônico porque os dois times compartilham o mesmo estádio, San Siro ou Giuseppe Meazza, dependendo de qual equipe seja mandante.

Outro confronto 100% milanês na Champions foi em 2005, com a triste lembrança do sinalizador lançado pelos torcedores interistas que atingiu a cabeça do goleiro diga, um jogo que foi interrompido e que terminou com a classificação do Milan, que tinha vencido por 2 a 0 na ida.

Ancelotti era o treinador do Milan que confirmou nesses quatro duelos a hegemonia dos 'rossoneri' na Europa. Não à toa, o Milan é o segundo maior vencedor da Champions, atrás apenas do Real Madrid com seus 14 títulos.

Mas o peso da história será suficiente contra a confiança da Inter de Milão?

O time de Inzaghi venceu os dois clássicos disputados em 2023, eliminando o Milan da Supercopa da Itália (3 a 0) em janeiro, antes de da vitória no segundo turno do Campeonato Italiano (1 a 0).

Apesar de uma temporada com altos e baixos, os 'nerazzurri' sempre corresponderam nesta Champions, passando por um grupo difícil com Bayern de Munique e Barcelona, ambos já eliminados.

A Inter vive um bom momento neste final de temporada, com uma série de cinco vitórias entre todas as competições, tendo batido Juventus, Lazio e Roma, marcando 15 gols.

Romelu Lukaku está com a pontaria em dia com cinco gols desde o início de abril, e recuperou seu entrosamento com o argentino Lautaro Martínez.

O Milan, por sua vez, pode não contar com sua principal peça ofensiva, o atacante português Rafael Leão, que no último sábado teve que ser substituído contra a Lazio com dores na coxa direita.

"Ele vai tentar forçar (quarta-feira de manhã) e decidiremos o que fazer", explicou o técnico Stefano Pioli, que sabe que sua equipe não é a mesma sem Leão: os 'rossoneri' só venceram um jogo dos dez em que o português não foi titular.

Leão foi decisivo nas quartas de final da Champions contra o Napoli, com uma assistência no jogo de ida (1 a 0) e outra na volta depois de uma fantástica arrancada (1 a 1).

O Milan vai precisar aprimorar seu jogo em um final de temporada incerto, no qual pode sonhar com a conquista a Liga dos Campeões, mas não pode se descuidar no Campeonato Italiano para garantir de toda forma uma vaga na principal competição europeia na próxima temporada.

