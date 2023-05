Macron elogia 'coragem' de jornalista morto na Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou "a coragem" do jornalista da AFP Arman Soldin, morto nesta terça-feira (9) em um ataque com foguetes no leste da Ucrânia, e disse que compartilha "a dor de seus familiares e de todos os seus colegas".

"Jornalista da Agence France-Presse, um de nossos compatriotas, Arman Soldin, morreu na Ucrânia. Cheio de coragem, desde as primeiras horas do conflito esteve na frente para mostrar os fatos, para nos informar", tuitou o presidente francês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

fff/jmt/lb/mvv