Líder republicano diz que não houve avanços em reunião com Biden sobre dívida

O líder da maioria republicana na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou, nesta terça-feira (9), que não houve acordo com o presidente Joe Biden sobre o aumento do teto da dívida do país, durante uma reunião na Casa Branca.

"Não vi nenhum movimento", resumiu McCarthy após a reunião na Casa Branca, da qual também participaram o líder da minoria opositora no Senado, Mitch McConnell, além dos legisladores democratas, Hakeem Jeffries, líder da minoria na Câmara e o principal do Senado, Chuck Summer.

O presidente Joe Biden disse, após a reunião, que um default dos Estados Unidos sobre a dívida "não é uma opção".

Na quinta-feira, haverá uma nova reunião entre as duas partes, disse McCarthy.

Democratas e republicanos não chegam a um acordo sobre o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos, indispensável para que o país honre os seus pagamentos, evite um default, pague salários de funcionários públicos, aposentadorias e fornecedores.

Os republicanos se negam a aprovar um aumento ou a suspensão desse teto, a menos que o governo aceite grandes cortes do gasto público. Biden, que não quer vincular os dois assuntos, os acusa de fazer de "refém" a economia do país.

