Japão, EUA e Coreia do Sul discutem compartilhar dados sobre mísseis da Coreia do Norte

O Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul negociam um acordo para compartilhar em tempo real dados sobre lançamentos de mísseis da Coreia do Norte, no momento em que a cooperação entre os três países se torna cada vez mais importante, ante crescentes ameaças nucleares e de uso de mísseis por Pyongyang, afirmou nesta terça-feira, 9, um porta-voz do governo japonês.

Secretário-chefe de gabinete, Hirokazu Matsuno afirmou que não houve acordo ainda, mas comentou que autoridades de defesa tratam do assunto.

Segundo ele, o quadro de segurança no entorno de Japão e Coreia do Sul "está se tornando mais severo e complexo", com isso a coordenação bilateral e também com os EUA "tem se tornado cada vez mais importante".