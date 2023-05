Guardiola se diz satisfeito com empate entre City e Real Madrid na ida das semis da Champions

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, se disse satisfeito com o empate em 1 a 1 com o Real Madrid no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, e elogiou o trabalho defensivo dos espanhóis na partida.

"Preciso parabenizar o time porque não era fácil contra este adversário, neste cenário. Começamos o jogo muito bem e quando estávamos melhor, eles marcaram, quando eles foram melhores do que nós, nós marcamos", resumiu Guardiola em entrevista coletiva.

"Está aberto. Vamos jogar uma final em Manchester, com a nossa torcida, e estamos ansiosos", acrescentou o treinador, que ressaltou o bom trabalho da dupla de zaga do time espanhol.

"O Madrid defendeu muito bem (...) Alaba e Rudiger estavam muito próximos de Erling (Haaland). Não era fácil encontrar os espaços. Vamos tentar ajustar algumas coisas para a volta e jogar de forma mais fluida e com mais ritmo", analisou.

"Não me surpreende a forma como o Real Madrid jogou. Chegamos ao gol quando o Madrid estava melhor, mas jogamos muito bem no geral", continuou.

"Tenho que ver o jogo. Temos que ajustar algumas coisas e tenho uma pequena ideia do rumo que o jogo (de volta) pode tomar", concluiu.

