EUA sanciona filho de El Chapo por tráfico de fentanil

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas a Joaquín Guzmán López, filho do Joaquín "Chapo" Guzmán, três outros membros do cartel de Sinaloa e mais duas empresas por "tráfico de fentanil", informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira (9).

O governo do presidente Joe Biden os acusa "de fazer parte de uma rede do cartel de Sinaloa supervisionada por Los Chapitos", como são conhecidos os filhos de El Chapo, e de serem responsáveis por "uma parte significativa do tráfico ilícito de fentanil e outras drogas letais", comunicou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), dependente deste departamento.

Joaquín Guzmán López "está envolvido na gestão de super laboratórios, muitas vezes abastecidos por uma rede liderada pelos irmãos Ludim e Luis Alfonso Zamudio Lerma, com sede em Sinaloa, e no tráfico de drogas ilícitas para os Estados Unidos", acrescentaram.

Os outros sancionados por participar de "atividades ou transações" que contribuíram para o narcotráfico são Raymundo Pérez Uribe, Saúl Páez López e Mario Esteban Ogazón Sedano.

Duas empresas também serão punidas. A Sumilab, pelo "envio de precursores químicos" necessários para a fabricação de fentanil - um opioide até 50 vezes mais potente que a heroína - e a Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, por seu vínculo com a Ogazón Sedano.

Segundo a OFAC, Joaquín Guzmán López trabalha com seus três irmãos e "é responsável por supervisionar muitos aspectos do império do narcotráfico".

Como resultado das sanções, todos os bens e participações das partes sancionadas que estão nos Estados Unidos - ou que estão em posse ou controle de americanos - serão bloqueadas.

O Tesouro "em estreita coordenação com o governo do México" continuará combatendo as operações de Los Chapitos e do cartel de Sinaloa, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, citado no comunicado.

Fundado na década de 1980, o cartel de Sinaloa "controla a atividade do narcotráfico em regiões importantes do México, principalmente ao longo da costa do Pacífico" e trafica "toneladas de drogas" como fentanil, heroína e metanfetamina, afirma os Estados Unidos.

Após a prisão e prisão perpétua de El Chapo nos Estados Unidos, seus quatro filhos herdaram a liderança do cartel de Sinaloa.

"Los Chapitos" - Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López e Joaquín Guzmán López - são acusados de tráfico de drogas nos Estados Unidos, em uma ou mais jurisdições.

A OFAC já havia incluído os irmãos Guzmán Salazar e Ovidio Guzmán López em sua lista. Ovidio foi capturado em janeiro deste ano no México e os demais continuam foragidos.

