Comunicado do Business Wire :Zion Pharma Limited

A Zion Pharma Limited, uma empresa chinesa de biotecnologia focada no desenvolvimento de compostos penetráveis no cérebro, anunciou hoje que a Roche adquiriu os direitos internacionais do programa principal da Zion: o ZN-A-1041. O ZN-A-1041 é um inibidor de tirosina quinase oral seletivo que tem como alvo o receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2). O ZN-A-1041 foi projetado para penetrar na barreira hematoencefálica e tem o potencial de tratar ou prevenir o aparecimento de metástases cerebrais em pacientes com câncer de mama metastático HER2-positivo. Até 50 % dos pacientes com câncer de mama metastático HER2-positivo desenvolverão metástase cerebral durante o curso da doença.

"Nosso acordo com a Roche é a culminação de um tremendo esforço de equipe para oferecer a melhor terapia da categoria em potencial para pacientes com câncer de mama HER2-positivo, particularmente no campo da metástase cerebral em virtude da alta permeabilidade da barreira hematoencefálica deste ativo", afirmou Zack Cheng, M.D., Ph.D., presidente, CEO e cofundador da Zion Pharma Limited. "Em cinco anos, passamos da formação da empresa à realização de estudos pioneiros em humanos, até encontrar uma parceria na Roche, que possui os recursos e a experiência para levar o ZN-A-1041 a pacientes com poucas opções terapêuticas adicionais", completou o Dr. Cheng.

O Dr. Ding Zhou, Ph.D., diretor científico e cofundador da Zion Pharma Limited acrescentou: "Estamos satisfeitos que a Roche reconheça o potencial de nosso ativo no avanço do padrão de atendimento em relação a compostos penetráveis no cérebro em câncer de mama HER2-positivo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos entusiasmados em firmar esta parceria com a Zion para desenvolver ainda mais esta opção de tratamento inovadora para pessoas com câncer de mama HER2-positivo. Esta parceria se baseia no legado e na experiência da Roche no tratamento do câncer de mama HER2-positivo e apoia nossa busca pelo avanço da ciência, combinando inovação externa com nossos recursos internos visando atender a áreas de altas necessidades não atendidas dos pacientes", afirmou James Sabry, diretor global de Parcerias Farmacêuticas.

Após um período de transição, a Roche será responsável pelo desenvolvimento, fabricação e comercialização do ZN-A-1041 a nível internacional. A Zion receberá até US$ 70 milhões em pagamentos antecipados e de curto prazo, pendentes do cumprimento de determinadas etapas. A Zion também será elegível para receber até US$ 610 milhões em pagamentos extras após a realização de determinados eventos de desenvolvimento, regulatórios e baseados em vendas do ZN-A-1041, bem como royalties escalonados sobre as vendas.

Sobre o ZN-A-1041

O ZN-A-1041 é um inibidor de tirosina quinase oral seletivo que tem como alvo o receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2). O ZN-A-1041 foi projetado para penetrar na barreira hematoencefálica. O estudo de Fase 1 está sendo conduzido em vários locais nos EUA e na China. Mais detalhes serão apresentados em sessões durante a reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) em junho de 2023.

Sobre a Zion Pharma Limited

A Zion Pharma é uma empresa privada de biotecnologia em estágio clínico focada no desenvolvimento de novos agentes antitumorais de moléculas pequenas. Fundada em 2018, a sede de investigação da empresa fica em Suzhou (China), com operações de pesquisa adicionais em Xangai (China). A empresa está aplicando uma abordagem inovadora de descoberta de medicamentos, capitalizando sua experiência em farmacocinética e metabolismo dos medicamentos (DMPK), para desenvolver uma linha de compostos exclusivos de primeira classe/melhores da sua classe focados em objetivos terapêuticos que promovem a inibição do tumor, incluindo ataxia-telangiectasia mutada (ATM), Kirsten RAt Sarcoma (KRAS G12D) e SMARCA2 (BRM). Para mais informações sobre a Zion Pharma, acesse www.zionpharma.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005472/pt/

Contato

Imprensa e parcerias: J. Michael French Vice-presidente sênior de Desenvolvimento Corporativo [email protected] +1.703.338.1972

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.