Comunicado do Business Wire :VertiGIS

VertiGIS expande suas ofertas nos EUA e Canadá para o setor de serviços com soluções desenvolvidas especificamente que capacitam as operadoras de rede de serviços públicos de água, gás e eletricidade que precisam visualizar, editar e integrar seus dados de rede utilizando aplicativos web modernos.

Ask questions about your utility network. Configure charts and graphs showing the most relevant information to stakeholders at a glance. Combine 2D and 3D map views with schematic diagrams. (Graphic: Business Wire)

A Esri, líder mundial em software do sistema de informações geográficas (SIG), lançou o ArcGIS Utility Network em 2018. A VertiGIS Networks é uma linha de produtos de última geração -- desenvolvida a partir do zero -- que permite às concessionárias de serviços visualizar, traçar, analisar e editar seus dados do ArcGIS Utility Network em navegadores da Web e em aplicativos nativos com fluxos de trabalho on-line e off-line.

"O ArcGIS Utility Network é uma base comprovada para as concessionárias armazenarem e gerenciarem seus dados de rede. As soluções fornecidas pela VertiGIS Networks oferecem essa base aos usuários finais por meio de aplicativos web modernos e eficazes que facilitam o trabalho com dados complexos", disse Jeff Rashid, diretor de Desenvolvimento de Negócios Globais - Serviços e Telecomunicações na Esri.

"Estamos realmente entusiasmados em ver que a VertiGIS também está oferecendo soluções em nuvem - isso possibilita um modelo de entrega rápido para que concessionárias de serviços de pequeno e médio porte reduzam o tempo de valorização e para que seus usuários possam aproveitar imediatamente a energia fornecida pelo Utility Network."

Além de oferecer uma experiência de usuário de última geração, a VertiGIS Networks pode automatizar a troca e a sincronização dos dados das concessionárias entre o GIS e o SAP ou outros sistemas empresariais. Isso significa que as concessionárias evitam duplicar a entrada de dados em seus sistemas ao mesmo tempo que garantem a qualidade e integridade de seus respectivos bancos de dados. O Centro de Integração e Certificação SAP (SAP ICC) certificou a solução para ser integrada ao SAP S/4HANA.

Drew Millen, diretor de tecnologia da VertiGIS acrescentou: "Estamos focados em garantir que a VertiGIS Networks habilite os usuários finais a acessar perfeitamente dados precisos e de alta fidelidade para seus fluxos de trabalho. Solucionamos esta necessidade com o design UX elegante e com nossas estratégias de web e mobile-first, assim como com integrações de back-office corretas para garantir que os dados são precisos e atuais".

Sobre a VertiGIS

A VertiGIS é um fornecedor com liderança em soluções de gerenciamento de ativos espaciais e sistemas de informações geográficas (GIS), além de ser um desenvolvedor de software. Seu foco é o desenvolvimento de soluções de software e serviços que habilitam os profissionais de concessionárias, governo, telecomunicações e infraestrutura a conectar seus processos de negócios à tecnologia de gerenciamento espacial. O portfólio de produtos VertiGIS é usado por mais de 5.000 clientes e milhões de usuários finais do mundo inteiro e foi idealizado para aprimorar os recursos dos principais software GIS, principalmente o ArcGIS® da Esri. Para mais informações, acesse vertigis.com.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial do mercado de software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para aprimorar resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia (EUA), o software da Esri é empregado em centenas de milhares de organizações do mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parcerias que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia geoespacial e análise, a Esri projeta as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para solucionar alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite nosso site em esri.com.

Contato

Drew Millen - Diretor de Tecnologia, VertiGIS [email protected] Lisa Cottrell - Vice-presidente de Marketing Global, VertiGIS [email protected]

