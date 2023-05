Comunicado do Business Wire :Marsh McLennan

Mercer, uma empresa da Marsh McLennan (NYSE: MMC) e líder global em redefinir o mundo do trabalho, reformular aposentadorias e resultados de investimentos, e também em proporcionar saúde e bem-estar reais, anunciou hoje que chegou a um acordo com o Westpac Group para fazer a transição do negócio de Private Portfolio Management (PPM, Gerenciamento de Portfólios de Projetos) da BT para a Mercer.

Isso ocorre logo após a aquisição da Advance Asset Management Limited pela Mercer e a recente transferência do BT Super para o Mercer Super Trust.

Simon Eagleton, líder de investimentos da Mercer na região do Pacífico, deu as boas-vindas aos clientes e colegas da PPM e disse: "A PPM é um negócio forte com uma proposta única que oferece sinergias naturais com os atuais serviços de investimento da Mercer."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Mercer é um multigestor bem estabelecido na Austrália, com um longo histórico de atender às necessidades de grandes fundos de doações e fundações, e mais recentemente indivíduos intermediados por consultores financeiros. A adição da PPM nos permite atender a todo o mercado investidor, que vai desde os nossos membros do Mercer Super Trust até clientes privados e escritórios familiares, e apoiar ainda mais os investidores para que alcancem seus objetivos patrimoniais", ele acrescentou.

À medida que investidores do mundo inteiro lidam com uma reviravolta significativa nos mercados, a equipe global da Mercer de aproximadamente 2.000 profissionais do setor de investimentos está bem posicionada para enfrentar os desafios e oportunidades de investimento mais prementes dos clientes. Estes recursos ajudarão a revelar soluções de investimento novas e emergentes para os clientes da PPM. A transição da PPM para a Mercer está prevista para ocorrer no quarto trimestre de 2023. Nesse momento, a Mercer dará as boas-vindas aos novos colegas da PPM para continuar as funções de gerenciamento de relacionamento, atendimento ao cliente e suporte a operações.

Sobre a Marsh McLennan

A Marsh McLennan (NYSE: MMC) é a empresa líder mundial em serviços profissionais nas áreas de risco, estratégia e pessoas. Os mais de 85.000 colaboradores da empresa assessoram clientes em 130 países. Com receita anual de mais de $ 20 bilhões, a Marsh McLennan ajuda os clientes a navegar em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo por meio de quatro empresas líderes de mercado. A Marsh oferece serviços de consultoria de risco baseados em dados e soluções de seguros para clientes comerciais e de consumo. A Guy Carpenter desenvolve estratégias avançadas de risco, resseguro e capital que ajudam os clientes a crescer de modo lucrativo e buscar oportunidades emergentes. A Mercer oferece consultoria e soluções baseadas em tecnologia que ajudam as empresas a redefinir o mundo do trabalho, reformular aposentadorias e resultados de investimento, além de proporcionar saúde e bem-estar a uma força de trabalho em constante transformação. A Oliver Wyman atua como consultora essencial estratégica, econômica e de marcas para o setor privado e clientes governamentais. Para mais informação, acesse marshmclennan.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre a Mercer

A Mercer acredita em criar futuros melhores ao redefinir o mundo do trabalho, reformular aposentadorias e resultados de investimentos, além de proporcionar saúde e bem-estar reais. Os cerca de 25.000 funcionários da Mercer estão baseados em 43 países, sendo que a empresa atua em 130 países. A Mercer é uma empresa da Marsh McLennan (NYSE: MMC), a empresa líder mundial em serviços profissionais nas áreas de risco, estratégia e pessoas, com 85.000 colaboradores e receita anual de mais de $ 20 bilhões. Mediante seus negócios com liderança de mercado que incluem a Marsh, a Guy Carpenter e a Oliver Wyman, a Marsh McLennan ajuda os clientes a navegar em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo. Para mais informação, acesse www.mercer.com. Siga a Mercer no Twitter @Mercer e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005437/pt/

Contato

Contato da mídia: Amelia Woltering Marsh McLennan +1 347 703 5358 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.