Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), a maior empresa mundial de saúde dedicada exclusivamente à saúde do consumidor por receita, anunciou hoje o encerramento de sua oferta pública inicial ("IPO") de 198.734.444 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 22,00 por ação, incluindo o pleno exercício dos subscritores de sua opção de compra de 25.921.884 ações para cobrir lotes excedentes. As ações ordinárias da Kenvue começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "KVUE" em 4 de maio de 2023.

No encerramento do IPO, a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) possui cerca de 89,6% do total de ações ordinárias em circulação da Kenvue. A Johnson & Johnson declarou publicamente que tem a intenção de alienar sua participação majoritária nas ações ordinárias da Kenvue em 2023, sujeita às condições do mercado.

Os recursos líquidos da IPO serão pagos à Johnson & Johnson como contrapartida parcial pelos negócios de saúde do consumidor que a Johnson & Johnson transferiu à Kenvue em conexão com a IPO.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities atuaram como principais administradores contábeis conjuntos para a IPO. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank atuaram como administradores contábeis para a IPO, e BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC e Siebert Williams Shank atuaram como co-administradores da IPO.

A oferta foi efetuada apenas mediante prospecto. Cópias do prospecto relacionado à oferta podem ser obtidas em:

Goldman Sachs & Co. LLC, At.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, tel.: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou por e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, tel.: 1-866-803-9204, ou por e-mail: [email protected]; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, At.: Prospectus Department, 201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255, tel.: 1-800-294-1322, ou por e-mail: [email protected]

Uma declaração de registro relativa a estes títulos foi apresentada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de oferta para comprar estes títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Kenvue

Kenvue é a maior empresa exclusivamente digital (pure-play) de saúde do consumidor do mundo em receita. Construída sobre mais de um século de patrimônio e motivada para avançar pela ciência, nossas marcas icônicas - que incluem a AVEENO®, BAND-AID® ataduras adesivas da marca, JOHNSON'S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL® e ZYRTEC® - são recomendadas por profissionais de serviços de saúde e contam com a confiança dos consumidores que utilizam nossos produtos para aprimorar suas vidas diárias. Os membros de nossa equipe compartilham a mentalidade digital-first (primeiro digital), com uma abordagem para a inovação baseada em profundas percepções humanas e no trabalho diário para ganhar um lugar para nossos produtos nos corações e lares dos consumidores. Na Kenvue, acreditamos que o cuidado diário não só pode fazer que as pessoas fiquem bem, mas pode torná-las inteiras.

Precauções relativas a declarações prospectivas

Este comunicado contém "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados de 1995. Os leitores são advertidos a não confiar nestas declarações de previsão. Estas declarações estão baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições subjacentes forem imprecisas, ou riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue. Riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: riscos do mercado de capitais e o impacto das condições gerais da economia ou da indústria. Para obter uma lista e descrições adicionais de riscos, incertezas e outros fatores que afetam os negócios da Kenvue, revise suas apresentações à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários). Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado à imprensa se refere apenas à data deste comunicado à imprensa. A Kenvue não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, ou eventos ou desenvolvimentos futuros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005694/pt/

Contato

Relações com investidores: Tina Romani [email protected]

Relações com a mídia: Melissa Witt med[email protected]

