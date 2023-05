Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

A Dahua Technology, uma solução e provedora de serviços AIoT centrada em vídeos com liderança mundial, lançou oficialmente a mais recente tecnologia de pesquisa de vídeos AcuPick para ajudar usuários a localizar os vídeos de destino com mais precisão e conveniência. Ao usar inovações de IA front-end e back-end, a AcuPick oferece pesquisa rápida, operação fácil e alta precisão, liderando novos avanços tecnológicos no setor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005583/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eficiência e precisão são os dois principais fatores que os clientes buscam, pois encontrar um objeto específico a partir de filmagens massivas pode ser realmente desafiador. O AcuPick permite que os usuários escolham facilmente os videoclipes em segundos, o que é ideal para situações em que a rastreabilidade e as evidências imediatas são necessárias, como rastrear vândalos de veículos no estacionamento, encontrar uma criança perdida em um shopping, etc.", disse Grace Huang, Diretora de Produto da Dahua Technology.

Pesquisa rápidapara alvos humanos / de veículos

Ao contrário da navegação imagem a imagem ou dos métodos complexos de pesquisa de IA, o AcuPick localiza diretamente os videoclipes de um alvo humano / de veículo, ao filtrar informações desnecessárias, o que poupa muito tempo de pesquisa. Além disto, a função Smart Search by Intrusion permite que os usuários busquem alvos mesmo quando seu tempo de aparição é incerto. Ao selecionar o tipo de alvo e desenhar uma área de intrusão, o AcuPick pode ajudar os usuários a identificar os alvos e recuperar videoclipes de todos os locais onde o alvo esteve.

Fácil de usar com seleção de um clique

O AcuPick oferece extração de alvos com um clique, o que torna esta função incrivelmente fácil de usar. Ele permite pesquisar na visualização / reprodução ao vivo ao clicar simplesmente em "Pick Up" em um alvo congelado e enquadrado no vídeo, e o sistema irá selecionar automaticamente os vídeos históricos que correspondem ao alvo. Além disto, elimina a necessidade de servidores de computação caros, o que reduz o custo total de propriedade.

Alta precisãocom base no algoritmo de fusão de IA

O que torna o AcuPick uma solução técnica líder do setor é o conceito inovador de profunda integração de inteligência de front-end e back-end. Com algoritmo avançado de aprendizagem em profundidae, o AcuPick integra câmera IP frontal e NVR de back-end para obter resultados de pesquisa precisos através da análise abrangente de IA.

Com precisão, eficiência e facilidade de uso incomparáveis, o AcuPick está bem posicionado para se tornar uma ferramenta vital a uma ampla gama de setores, ao oferecer soluções inovadoras e práticas para superar os desafios de busca de alvos humanos / de veículos em um cenário digital cada vez mais complexo.

Para mais detalhes sobre o AcuPick, acesse o site oficial aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005583/pt/

Contato

Zoe Xu ([email protected])

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.