Cobertura da guerra na Ucrânia domina Prêmios Pulitzer

O jornal "The New York Times" (NYT) e a agência de notícias Associated Press (AP) receberam nesta segunda-feira (08) prêmios Pulitzer por suas coberturas da guerra na Ucrânia.

O NYT e seus jornalistas levaram o prêmio, uma das recompensas mais prestigiosas para a imprensa americana, na categoria "reportagem internacional", por sua "cobertura incansável da invasão da Ucrânia pela Rússia, em particular uma investigação de oito meses sobre os mortos ucranianos de Bucha e a unidade russa responsável por estes massacres", anunciou em vídeo Marjorie Miller, administradora da premiação.

A agência de notícias americana AP recebeu o prêmio de "serviço público", por uma reportagem "muito corajosa" sobre o cerco à cidade ucraniana de Mariupol. A AP também ganhou o Pulitzer de "breaking news photo", por registros do início do conflito, há 14 meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros veículos americanos renomados, como o "Los Angeles Times" e o "The Wall Street Journal", foram premiados por investigações sobre escândalos políticos e financeiros nos Estados Unidos.

Os Prêmios Pulitzer são administrados pela Universidade de Columbia, em Nova York. No ano passado, os jornalistas ucranianos foram recompensados por sua "bravura" com um Pulitzer especial.

nr/cha/dl/gm/lb