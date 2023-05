AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2023

América

(+) GUAYAQUIL (Equador) - Relatório sobre Cerro Blanco, a "ilha" verde de Guaiaquil à espreita do desmatamento -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Obras de Henri Rousseau e Gustav Klimt estão entre os lotes da Christie's e Sotheby's - 03H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz - (até 31 de Julho)

Europa

AMSTERDÃ (Países Baixos) - Prévia de imprensa da nova exposição dos últimos dias de Vincent van Gogh - 06H00

MAMOUDZOU (França) - Operação contra imigração ilegal em Mayotte - (até 20 de Maio)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Encontro de líderes militares da Otan - 04H00

Oriente Médio e África do Norte

CARTUM (Sudão) - Trégua entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR) - (até 11)

Esportes

MILÃO (Itália) - Futebol: UEFA Champions League - AC Milan (ITA) v Inter de Milão (ITA) - 17H00

MIAMI (Estados Unidos) - Futebol: Liga das Nações da CONCACAF (2022-2023) - (até 18 de Junho)

QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2023

América

ESTADOS UNIDOS - Fim da exigência de vacina anticovid para viajantes e funcionários públicos dos EUA -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Fim da política de imigração da era Trump que poderia desencadear um fluxo na fronteira -

ESTADOS UNIDOS - Fim das emergências nacionais e de saúde pública pela covid-19 -

Europa

LISBOA (Portugal) - Primeira parada do cacique Raoni e representantes indígenas da Amazônia em viagem a seis países - (até 13)

SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden recebe o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez -

SANTIAGO (Chile) - Decisão de política monetária do Banco Central do Chile - 18H00

Europa

KÓRNIK (Polónia) - Ministros da França, Alemanha, Polônia e Ucrânia se reúnem -

LISBOA (Portugal) - Parlamento vota novamente lei que descriminaliza a eutanásia para derrubar veto do presidente -

ESTOCOLMO (Suécia) - Encontro de ministros da UE - (até 13)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Lançamento do vídeo game 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' -

SÁBADO, 13 DE MAIO DE 2023

América

DES MOINES (Estados Unidos) - Ex-presidente Donald Trump realiza comício - 22H00

Europa

LIVERPOOL (Reino Unido) - Final do Eurovision -

ESTOCOLMO (Suécia) - Fórum Ministerial Indo-Pacífico da UE -

Ásia-Pacífico

NAGASAKI (Japão) - Reunião de Ministros da Saúde da G7 - (até 14)

África

MAURITÂNIA - Eleições legislativas e locais -

DOMINGO, 14 DE MAIO DE 2023

América

QUITO (Equador) - Autoridades locais eleitas do Equador para o período 2023-2027 -

QUITO (Equador) - Congresso do Equador elege seu novo presidente, que estará à frente do Legislativo pelos próximos dois anos -

Europa

TURQUIA - Eleições presidenciais e parlamentares -

AQUISGRANO (Alemanha) - Cerimônia do Prêmio Internacional Carlos Magno para premiar o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky - 07H15

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - 75º aniversário da criação de Israel -

TERRITÓRIOS PALESTINOS - Palestinos marcam 75º aniversário da Nakba, ou a 'catástrofe' da criação de Israel - (até 15)

JERUSALÉM - Quinto aniversário da transferência da embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém -

Ásia-Pacífico

TAILÂNDIA - Eleições gerais -

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Evento para marcar o 75º aniversário da 'Nakba', início do êxodo em massa dos palestinos -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das Finanças da Zona do Euro -

COPENHAGA (Dinamarca) - Cúpula da Democracia de Copenhague - (até 16)

GENEBRA (Suíça) - Eleição do próximo diretor-geral da Organização Internacional das Nações Unidas para as Migrações - (até 16)

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - 75º aniversário do início da primeira guerra árabe-israelense -

TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2023

Europa

CANNES (França) - Festival de Cinema de Cannes - (até 27)

REYKJAVIK (Islândia) - Cúpula de líderes do Conselho da Europa - (até 17)

(+) CANNES (França) - Cerimônia de abertura do Festival de Cannes - 15H00

VIENA (Áustria) - Austrian World Summit, conferência do clima organizada pela fundação Arnold Schwarzenegger -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) -

LONDRES (Reino Unido) - Anistia Internacional divulga seu relatório anual sobre a situação da pena de morte no mundo -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Presidente Cyril Ramaphosa recebe o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong -

QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2023

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia -